Versicherung Allianz könnten Russland-Abschreibungen drohen

Erst vor Kurzem hatte der Versicherer hohe Rückstellungen für das US-Geschäft vornehmen müssen. Mögliche Belastungen durch den Krieg in der Ukraine kommen daher zur Unzeit.

Europäische Versicherer ziehen sich wegen des Krieges in der Ukraine vermehrt aus Russland zurück. (Foto: dpa) Allianz

Frankfurt Eine Staatspleite Russlands wird immer wahrscheinlicher. Wegen der westlichen Blockade seiner Devisenreserven musste das Land am Mittwoch erstmals Zahlungen für zwei Fremdwährungsanleihen in Rubel statt in Dollar leisten. Von der sich zuspitzenden Lage könnte auch der Allianz-Konzern betroffen sein. Die Privatbank Berenberg rechnet damit, dass dem Versicherer Abschreibungen auf Russland-Investments in Höhe von 300 Millionen Euro drohen.

Zwar ist der Bestand an russischen Anleihen und anderen Finanzprodukten im Vergleich zu den gesamten Kapitalanlagen der Allianz gering. Laut einer Berenberg-Analyse von Anfang März lag der Anteil bei gerade einmal 0,25 Prozent des Investmentportfolios.

Dennoch treffen den Versicherer die möglichen Abschreibungen zur Unzeit. Erst im Februar musste die Allianz hohe Rückstellungen wegen Rechtsstreitigkeiten in Folge von Hedge-Fonds-Verlusten während den Anfängen der Coronakrise in den USA bekannt geben. Sie drückten das Jahresergebnis 2021 unter dem Strich um 2,8 Milliarden Euro. Weitere Belastungen sind möglich.

Naturkatastrophen belasten im ersten Quartal