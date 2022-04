Versicherung Allianz-Tochter warnt vor hohen Schäden durch Betriebsunterbrechungen

Frankfurt Vor wenigen Tagen ist es in Hamburg-Bahrenfeld zu einem Großbrand gekommen. Auf einem Werksgelände standen zunächst diverse Stapel mit Holzpaletten in Flammen. Dann griff das Feuer auf einen angrenzenden Lagerhallenkomplex über. Verletzte gab es nicht, die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

Naturkatastrophen und Brände wie dieser können für Unternehmen derzeit zu erheblichen finanziellen Problemen führen. Denn seit der Coronakrise haben Unternehmen Probleme mit ihren Lieferketten, die durch den Krieg in der Ukraine verstärkt werden.

Kommt es dann etwa zum Brand oder zur Überflutung einer Lagerhalle, kostet der Wiederaufbau aktuell deutlich mehr, weiß Philip Beblo, globaler Sachversicherungsexperte bei der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). „Wir beobachten aktuell deutlich höhere Schadenfälle als im vergangenen Jahr.“

Die Folge: Auf viele Unternehmen, die in der Sachversicherung seit Jahren mit Beitragssteigerungen und sich verschlechternden Versicherungsbedingungen konfrontiert sind, dürften weitere Belastungen zukommen.

Nicht zu unterschätzen ist laut Beblo die Bedeutung der Ukraine als Zuliefermarkt für deutsche Unternehmen, etwa aus der Automobil- und der Chipindustrie. Manche Rohstoffe oder Zulieferteile seien momentan nur schwer oder gar nicht zu bekommen. Wenn sie verfügbar sind, seien sie oft sehr teuer geworden. Und: Wegen der Sanktionen fehlen auch Importe aus Russland, zum Beispiel Eisen und Stahl.

Unterversicherung könnte zum Problem werden

Unter normalen Umständen können Unternehmen die Engpässe eine Zeit lang verkraften. Ein Großschaden könnte aber dramatische Folgen haben. „Der Wiederaufbau von Stahlkonstruktionen, zum Beispiel vieler Lagerhallen, dürfte aktuell etwa 50 Prozent teurer sein als noch vor einem Jahr“, sagt Beblo. Wenn dabei zusätzlich Lagergüter beschädigt oder zerstört werden, deren Preise enorm gestiegen sind, könne die Schadenhöhe sogar mehrere 100 Prozent über dem Vorjahr liegen.

Betriebsunterbrechungen dauern bei einem Schadenfall daher heute oft erheblich länger und sind somit teurer als in der Vergangenheit. Schon zum Jahreswechsel bezeichneten Risikomanagement-Experten, die AGCS im deutschen Markt befragt hatte, Betriebsunterbrechungen als das größte Geschäftsrisiko im laufenden Jahr.

Unternehmen können sich zwar gegen Schäden durch Feuer, Flut und Sturm sowie gegen Naturgefahren absichern. Auch den Ertragsausfall übernimmt der Versicherer, wenn das Unternehmen die entsprechende Police hat. Langfristige Umsatzeinbußen durch einen Reputationsverlust infolge von Engpässen sind aber beispielsweise nicht versicherbar.

Durch die stark steigenden Preise für viele Güter rechnet der Experte der Allianz-Tochter zudem damit, dass zahlreiche Unternehmen unterversichert sein könnten. „Unternehmen sollten prüfen, ob die Versicherungssummen für ihren Lagerbestand in der aktuellen Situation noch ausreichen.“

Versicherer mussten für höhere Schäden aufkommen

Viele Versicherungsverträge enthalten bereits entsprechende Anpassungsmechanismen. Thomas Bischof, Chef der Gothaer Allgemeine Versicherung, sagte während der Bilanzpressekonferenz: „Viele Policen sind mit einer Indexanpassung ausgestattet. Bei der aktuell hohen Inflation steigen dann Versicherungssummen und Prämien automatisch an.“ Während AGCS auf Großkunden mit einem Umsatz ab 500 Millionen Euro spezialisiert ist, ist für die Gothaer die wichtigste Zielgruppe der Mittelstand.

Beitragserhöhungen in der Sachversicherung sind vielen Unternehmen bekannt. Die Prämien steigen seit Jahren, auch weil die Versicherer weniger Versicherungsschutz anbieten. Zugleich hatten sie zuletzt viele hohe Schäden durch Naturkatastrophen zu tragen, beispielsweise nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.

In den Versicherungsbedingungen seien zudem Pandemie- und Cyberausschlüsse in der Sachversicherung inzwischen an der Tagesordnung, beobachtet Stefan Rosenowski, Geschäftsführer des Gesamtverbands der versicherungsnehmenden Wirtschaft (GVNW). Am Ende stünden die Versicherungsnehmer trotz höherer Preise mit weniger materiellem Versicherungsschutz da.

Unternehmen akzeptieren Beblo zufolge daher häufig höhere Selbstbehalte, um noch deutlichere Preisanstiege zu vermeiden. Größere Firmen nutzen auch verstärkt sogenannte Captives, also eigene Versicherer, die selbst Risikokapital vorhalten. Versicherer wie AGCS arbeiten mit den Captives zusammen und springen dann nur in Extremfällen ein.

