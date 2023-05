Versicherung Allianz und weitere Versicherer treten aus Klimabündnis NZIA aus

Frankfurt Europas größter Versicherungskonzern Allianz verlässt das Klimabündnis der Versicherer. Man habe die Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) über den Rücktritt als Mitgliedsorganisation informiert, teilte das Unternehmen am Donnerstagsnachmittag mit. Die eigene bereits veröffentlichte Strategie zum Klimawandel und die Netto-Null-Treibhausgasziele für 2050 und 2030 blieben unverändert.

Mit dem Verlust eines weiteren Branchenschwergewichts und Gründungsmitglieds steht nun die Frage im Raum, welche Zukunft die Klimaschutzinitiative unter dem Dach der Vereinten Nationen noch hat.

Denn dem 2021 gestarteten Klimabündnis der Versicherer laufen seit einigen Wochen die Mitglieder davon. Am Donnerstag haben auch der französische Versicherungsriese Axa und der Rückversicherer Scor ihre Austritte aus der NZIA bekanntgegeben. Scor habe das bei der Hauptversammlung mitgeteilt, sagte ein Firmensprecher dem Handelsblatt. Zugleich betonte er, dass Firmenchef Thierry Léger dem Rückversicherer neue Nachhaltigkeitsziele auferlegt hätte.

Daneben sind die Rückversicherer Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück sowie der Schweizer Versicherungskonzern Zurich nicht mehr Teil der Initiative.

Auch wenn die Unternehmen sehr zurückhaltend dabei sind, Gründe für ihre Rückzüge zu nennen, so dürften sie vor allem mit den damit verbundenen Kartellrechtsrisiken in Zusammenhang stehen. Der Dax-Konzern Munich Re hatte dies auch offiziell gesagt.

Insbesondere in den USA hat sich der politische Druck auf die NZIA-Mitglieder zuletzt verschärft. Mitte Mai schrieben die republikanischen Generalstaatsanwälte von 23 US-Bundesstaaten einen Brief an die Versicherer. Darin zweifelten sie an, ob die Zusammenarbeit der Versicherer legal ist. Sie warfen ihnen vor, eine „aktivistische Klimaagenda“ voranzutreiben.

Der Druck auf Unternehmen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, habe nicht nur zu höheren Versicherungskosten, sondern auch zu höheren Preisen für Gas sowie andere Produkte und Services geführt. Bis zum 15. Juni soll die NZIA eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgeben.

Rückversicherer mit starkem US-Geschäft fürchten Nachteile

Dass es Bedenken wegen unerlaubter Kartellabsprachen geben könnte, hatten die Mitglieder schon von Beginn an im Blick, wie aus dem Umfeld des Bündnisses zu hören ist. Man habe aber immer sehr darauf geachtet, alle Rechtsvorschriften einzuhalten.

Ob die NZIA-Mitglieder überhaupt in irgendeiner Weise gegen geltendes Recht verstoßen, scheint bisher offen zu sein. Doch vor allem die Versicherer und Rückversicherer, die ein starkes Nordamerika-Geschäft haben, fürchteten offenbar Nachteile.

Das UN-Umweltprogramm (UNEP), bei der die Initiative der Versicherer aufgehängt ist, hatte am Mittwoch denn auch erklärt, dass einige Versicherer die NZIA wegen der aktuellen Diskussionen in den USA verlassen hätten. Zugleich betonte die UNEP, dass sie es für wichtig halte, dass man in der Klimakrise zusammenarbeite. Auf die Kartellvorwürfe ging die Mitteilung jedoch nicht ein.

Allianz bleibt im Bündnis der Vermögensverwalter

In der NZIA hatten sich die Versicherer 2021 zusammengeschlossen, um sich gemeinsame Regeln für einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu geben. Das Bündnis ist eine Untergruppe der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Es steht neben den Bündnissen der Vermögensverwalter und der Banken.

Für den Erfolg des Bündnisses der Vermögensverwalter, der Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), wolle sich die Allianz weiterhin „voll und ganz“ einsetzen, teilte der Versicherer am Donnerstag weiter mit. Die Allianz habe den Vorsitz in der NZAOA und werde intensiv daran arbeiten, um weitere Fortschritte zu erzielen und die Arbeitsinhalte der NZAOA zu vermitteln.

Der Initiative der Versicherer gehörten zeitweise mehr als 30 Unternehmen an, die nach eigenen Angaben zusammen für 15 Prozent des weltweiten Prämienvolumens standen. Auf der UNEP-Webseite waren am Donnerstagnachmittag noch 23 Unternehmen gelistet.

Ein Sprecher von Generali Deutschland sagte auf Handelsblatt-Nachfrage, dass der italienische Versicherungskonzern auch weiterhin Mitglied bleiben werde. Eine Sprecherin der Klimainitiative ließ eine Anfrage des Handelsblatts zur Zukunft des Bündnisses bislang unbeantwortet.

Trotz ihrer Austritte wollen die Versicherer ihre Klimaanstrengungen fortführen, aber eben ohne Mitgliedschaft in dem Bündnis. Auch Regine Richter von der Umweltorganisation Urgewald betonte gegenüber dem Handelsblatt, dass die ausgetretenen Versicherer weiter an ihren Klimaambitionen durch die Zivilgesellschaft gemessen würden.

Die NZIA sei eine sehr diverse Gruppe. Darunter befänden sich einige weniger ambitionierte Akteure, etwa nicht-europäische Versicherungen. Gleichzeitig seien einzelne ehemalige Mitglieder in ihren Klimarichtlinien heute schon deutlich weiter als das, was von den NZIA-Mitgliedern verlangt wird. Munich Re, Hannover Rück und Allianz schlössen zum Beispiel die Versicherung neuer Öl- und Gasfelder aus.

