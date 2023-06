Versicherung Bei der Absicherung von Cyberrisiken wird er Ruf nach dem Staat lauter

Unternehmen, Versicherer und Makler wollen bei der Bekämpfung von Cyberrisiken in Europa künftig stärker an einem Strang ziehen. Sie sehen dabei zwei große Herausforderungen.

Versicherungsschutz gegen Schäden aus Hackerangriffen ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. (Foto: dpa) Cyberkriminalität

Frankfurt In der digitalen Welt stellen Hackerangriffe eine ständige Bedrohung für Unternehmen dar. Neben einem wirksamen Risikomanagement ist es für sie extrem wichtig, sich gegen finanzielle Schäden absichern zu können. Die Nachfrage nach Cyberversicherungen stieg daher in den vergangenen Jahren deutlich an.

Doch das Verhältnis zwischen Unternehmen und Versicherern galt zuletzt als angespannt: Die steigende Zahl kostspieliger Schadenfälle führte dazu, dass die Versicherer die Prämien kräftig erhöhten und zum Teil auch die Leistungen einschränkten. Viele Firmen beklagten immer strengere Vorgaben bei der Risikoprüfung und fehlende Standards innerhalb der Versicherungsindustrie.

Die europäische Interessenvereinigung der Risikomanager Ferma hat daher gemeinsam mit mehreren Versicherern und Maklern Vorschläge erarbeitet, wie eine bessere Zusammenarbeit in Zukunft aussehen könnte. Dabei gehe es vor allem darum, die Bereitschaft der Versicherungsindustrie, Risiken zu übernehmen, mit den Bedürfnissen der Versicherungseinkäufer bei den Unternehmen in Einklang zu bringen, heißt es in dem Bericht, den die Beteiligten am Montag präsentierten.