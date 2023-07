Versicherung Betriebliche Altersvorsorge soll das Geschäft der Lebensversicherer retten

Lebensversicherer sehen in der betrieblichen Altersvorsorge noch Wachstumspotenzial.

Frankfurt Die hohe Inflation und der starke Zinsanstieg setzen die Lebensversicherer zunehmend unter Druck. Die Menschen können weniger fürs Alter sparen, zudem gibt es bei Banken wieder bessere Anlagealternativen. Lebens- und Rentenversicherungen verkaufen sich daher derzeit schlecht. Einen Ausweg sehen die Anbieter in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Hier hoffen sie auf weiteres Wachstumspotenzial, wie aus einer aktuellen Publikation des Versichererverbands GDV hervorgeht.

Die Versicherer argumentieren, dass die bAV in Zeiten von Fachkräftemangel ein gutes Instrument zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei. Vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen werde sie noch zu wenig genutzt.

Die Bedeutung der bAV für die Versicherer nimmt zu: „Innerhalb der Lebensversicherung entfällt fast jeder fünfte Vertrag und sogar knapp ein Viertel der Beiträge auf die betriebliche Altersvorsorge“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Insgesamt hatten die Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds in Deutschland zum Ende des vergangenen Jahres 85,9 Millionen Policen im Bestand. Davon machte die betriebliche Altersvorsorge knapp 16,6 Millionen Verträge aus.

Damit stieg der bAV-Anteil an den Verträgen im Vorjahresvergleich von 18,9 auf 19,3 Prozent. Bei den Beiträgen, die sich zuletzt auf 97,1 Milliarden Euro summierten, kletterte der bAV-Anteil sogar von 24,0 auf 24,3 Prozent.

Die betriebliche Altersvorsorge umfasst Direktversicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, Unterstützungskassen und Direktzusagen. Von all diesen Durchführungswegen entwickelte sich die Direktversicherung am besten. Hierbei schließt der Arbeitgeber eine Lebens- oder Rentenversicherung zugunsten des Arbeitnehmers ab und überweist regelmäßig Teile des Gehalts direkt an den Versicherer.

Während die Lebensversicherer Ende 2017 noch 8,1 Millionen Direktversicherungsverträge zählten, erhöhte sich der Bestand bis Ende 2022 auf 8,8 Millionen Policen. Asmussen zufolge ist das ein neuer Höchststand. Zugleich betonte er, dass vor allem Geringverdiener in der bAV noch stärker gefördert werden sollten.

Banken trommeln für Tages- oder Festgeldkonten

Die gute Entwicklung in der Direktversicherung kann die Rückschläge, die die Lebensversicherer in anderen Bereichen hinnehmen mussten, allerdings nur zum Teil ausgleichen. Insgesamt gingen die Beitragseinnahmen der Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent zurück.

Im Jahr 2023 rechnen die Anbieter laut GDV-Prognose mit einem weiteren Beitragsrückgang um 5,5 Prozent. Etwas positiver zeigte sich vor Kurzem die Ratingagentur Assekurata, die nur ein Minus von 3,2 Prozent prognostiziert.

Das Geschäft mit Lebensversicherungen gegen Einmalbeitrag brach 2022 sogar um 17,7 Prozent ein. Im lang anhaltenden Niedrigzinsumfeld, das zum Teil auch von Minuszinsen geprägt war, hatten Lebenspolicen Kapitalanlegern noch eine vergleichsweise ordentliche Rendite geboten.

Aktuell gibt es bei vielen Banken aber wieder bessere Geldanlagemöglichkeiten, etwa auf Tages- oder Festgeldkonten. Für viele Lebensversicherer ist das auch deshalb eine Herausforderung, weil die Banken ein wichtiger Vertriebsweg für sie waren – laut einer Studie der Beratungsfirma WTW im Jahr 2021 sogar der wichtigste noch vor Maklern und Mehrfachagenten. Das dürfte sich nun womöglich wieder ändern.

