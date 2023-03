 Versicherung: Debeka vermisst klare Vision für die Alterssicherung

Die Beitragseinnahmen der Versicherungsgruppe stiegen 2022 um drei Prozent an.

Frankfurt Die Koblenzer Versicherungsgruppe Debeka fordert die Politik auf, schnellstmöglich die Rahmenbedingungen für eine attraktive staatlich geförderte private Altersvorsorge zu schaffen. Sie begrüße, dass die Bundesregierung endlich erkannt habe, dass sie sich hier intensive Gedanken machen müsse, sagte Laura Müller, Vorstandsmitglied der Debeka-Versicherungen, bei der Jahrespressekonferenz: „Jedoch fehlt dem Gesetzgeber nach wie vor eine klare Zukunftsvision für die Alterssicherung.“

Eine beim Bundesfinanzministerium aufgehängte „Fokusgruppe private Altersvorsorge“, die aus Vertretern von Politik, Produktanbietern und Verbraucherschützern besteht, soll bis Sommer 2023 Vorschläge für eine Reform erarbeiten.

Müller hofft auch deshalb auf konkrete Ergebnisse, weil das aktienbasierte „Generationenkapital“, das zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente beitragen soll, nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Daher müssten die bereits vorliegenden Vorschläge für die staatlich geförderte private Altersvorsorge zeitnah umgesetzt werden, so Müller weiter.

Grundsätzlich befürwortet sie den Vorschlag des Versichererverbands GDV zur Bürgerrente. Das Konzept sieht unter anderem eine einfachere Förderung als bei der Riester-Rente vor. Zudem sollen die Beiträge der Kunden nicht mehr komplett garantiert werden, sondern nur zu 80 Prozent. So könnten die Versicherer die Kundengelder stärker als bisher am Aktienmarkt und damit renditeorientierter anlegen.

Müller würde aber noch einen Schritt weiter gehen: „Die Kunden sollten ein individuelles Garantieniveau je nach ihrem persönlichen Bedarf wählen können.“ Garantien sollten nur noch da eingesetzt werden, wo sie vom Kunden ausdrücklich gewünscht würden.

Dass der Finanzaufsicht Bafin die zum Teil erhebliche Kostenbelastung von Lebensversicherungsprodukten ein Dorn im Auge ist, sieht Müller gelassen. Die Debeka stehe hier nicht im Fokus der Aufsicht. Sie gehöre zu den Lebensversicherern mit vergleichsweise geringen Effektivkosten.

Eine Studie des Instituts für Finanzwirtschaft der Hochschule Ludwigshafen hatte die erweiterte Betriebskostenquote 2021 mit 7,8 Prozent beziffert, was deutlich unter den Kennzahlen anderer großer Anbieter lag.

Geschäft entwickelte sich im zweiten Halbjahr schwieriger

Konzernweit zeigte sich das Unternehmen mit der Entwicklung im Jahr 2022 zufrieden. Inklusive der Bausparkasse erzielte die Debeka-Gruppe Beitragseinnahmen und Geldeingänge in Höhe von 15,5 Milliarden Euro – ein neuer Höchstwert.

Auf das Versicherungsgeschäft entfielen Beitragseinnahmen von 12,9 Milliarden Euro, drei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Marktanteil der Versicherungsgruppe, die der fünftgrößte Erstversicherer in Deutschland ist, hat sich laut Unternehmensangaben auf 5,8 Prozent erhöht.

Nach einem soliden Jahresstart sei das Geschäft im zweiten Halbjahr allerdings schwieriger gewesen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Debeka-Versicherungen, Thomas Brahm. Die Inflation und die damit verbundenen Verunsicherungen hätten sich unter anderem negativ auf das Neugeschäft in der Lebensversicherung ausgewirkt. Daher musste die Debeka ein Minus bei den Beitragseinnahmen von 1,4 Prozent hinnehmen.

Auch das Finanzierungsgeschäft der Bausparkasse litt unter den erschwerten Rahmenbedingungen. Positiv entwickelte sich aber das Bausparneugeschäft, da sich offenbar viele Menschen bei steigenden Zinsen über einen Bausparvertrag die niedrigen Darlehenszinsen sichern wollten.

In der Krankenversicherung sei die Debeka, die in diesem Segment Marktführer ist, mit einem Plus bei den Beitragseinnahmen um 5,3 Prozent stärker gewachsen als die Branche, betonte Brahm. Die Beiträge seien dabei weitgehend stabil geblieben.

In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Beitragseinnahmen um 4,6 Prozent. Die Schaden-Kosten-Quoten hätten sich in dem Segment erhöht, da die Debeka hier die Inflation besonders zu spüren bekommen habe, hieß es bei der Pressekonferenz. Mit einem Ausblick für 2023 war Debeka-Vorstandschef Brahm vorsichtig. Man sei aber gut ins neue Jahr gestartet.

