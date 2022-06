Versicherung Eiopa-Chefin Hielkema will europäische Versicherungsaufsicht vereinheitlichen

Verbraucher sind im Falle der Pleite eines Versicherers in den EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich geschützt. Das muss sich nach der Eiopa-Chefin dringend ändern.

„Aufsicht ist unsere Stärke. Aber wir sind nur so stark, wie unsere Macht es uns erlaubt“, so die Niederländerin. (Foto: Eiopa) Petra Hielkema

Frankfurt Eiopa-Chefin Petra Hielkema fordert eine Stärkung und Vereinheitlichung der europäischen Versicherungsaufsicht. Im Zuge der Digitalisierung böten immer mehr Versicherer ihre Dienstleistungen grenzüberschreitend an, sagte die Präsidentin der EU-Versicherungsaufsicht am Dienstag bei einer Onlinekonferenz.

In den meisten Fällen sei das zum Vorteil der europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher. Es könne aber auch bedeuten, dass Versicherte Policen kaufen, ohne zu wissen, aus welchem Land diese stammen, wer letztendlich verantwortlich ist, wenn etwas schiefgeht, und welchen Einfluss es haben könnte, wenn der Versicherer pleitegeht.

„Im Geiste des Gemeinsamen Marktes sollte das kein Problem sein“, sagte Hielkema, die die Eiopa seit September führt. „Leider sehen wir aber immer mehr Fälle, in denen die Kunden in einem EU-Mitgliedstaat schlechter geschützt sind und im Falle einer Pleite weniger Entschädigung erhalten als in einem anderen.“ Das sei aus ihrer Sicht inakzeptabel. Der Verbraucherschutz im Versicherungssektor müsse daher dringend harmonisiert werden.