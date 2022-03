Versicherung Euler Hermes wird zu Allianz Trade

Der weltgrößte Kreditversicherer verändert seine Strategie und will vor allem in den USA wachsen. Dabei setzt der Konzern besonders auf den stark wachsenden Online-Handel.

Euler Hermes gehört seit dem Jahr 2018 komplett zum Allianz-Konzern, der bereits zuvor die Mehrheit an dem Unternehmen gehalten hatte. (Foto: obs) Allianz

München Der Kreditversicherer Euler Hermes ändert seinen Namen und heißt künftig Allianz Trade. Mit dem Namenswechsel sollen in den nächsten drei Jahren neue Wachstumspläne umgesetzt werden. Dabei stehen neben dem Ausbau des Kerngeschäfts vor allem die veränderten Herausforderungen des digitalen Handels im Mittelpunkt. Das gab die Allianz-Tochter am Montagvormittag bekannt.

Bereits im Jahr 2018 hatte die Allianz Euler Hermes komplett übernommen, zuvor gab es bereits eine Mehrheitsbeteiligung. Der weltweit führende Kreditversicherer mit Hauptsitz in Paris und der deutschen Zentrale in Hamburg ist mit rund 5500 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind vor allem die so genannten „Hermes Bürgschaften“, mit denen international tätige Unternehmen Warenlieferungen absichern.