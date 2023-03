Versicherung Gothaer-Chef Schoeller: Versicherer müssen sich in diesem Jahr auf weniger Geschäft einstellen

Frankfurt Die hohe Inflation, die steigenden Zinsen und das unsichere Kapitalmarktumfeld machen den Versicherern zunehmend zu schaffen. Oliver Schoeller, Chef des Versicherungskonzerns Gothaer, sieht zwar bisher keine Anzeichen, dass aus den Problemen im Bankensektor eine allgemeine Vertrauenskrise an den Finanzmärkten wird. „Die schwierigen Rahmenbedingungen werden sich 2023 jedoch auch in der Versicherungsbranche niederschlagen“, sagte der Manager bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag.

Die Wachstumsprognosen für den Sektor fallen daher gedämpfter aus als noch vor wenigen Monaten – vor allem für die Lebensversicherung. Hier ist im laufenden Jahr laut Schoeller branchenweit mit einem Minus von 4,5 Prozent zu rechnen. Er verweist dabei auf eine Beitragsstatistik des Branchenverbands GDV von Ende März. Offiziell hatte der Verband bei der Jahresmedienkonferenz im Januar noch eine stabile Entwicklung der Sparte vorausgesagt.

Auch in der Schaden- und Unfallversicherung zeigt die Präsentation des Gothaer Konzerns mit einem Beitragsanstieg von 5,7 Prozent einen schwächeren Wert als die GDV-Prognose aus dem Januar von sechs Prozent. Lediglich in der privaten Krankenversicherung fällt das Plus mit 3,5 Prozent immer noch gleich hoch aus.

Dass die Versicherer nicht mehr ganz so zuversichtlich auf das Gesamtjahr schauen wie zu Jahresbeginn, liegt vor allem an der Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Sie hat nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA und der Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die UBS in der Schweiz noch einmal zugenommen.

Aktuelle Zahlen will man beim GDV selbst derzeit aber noch nicht nennen. Die Prognosen würden momentan einer Überprüfung unterzogen, sagte ein Sprecher.

Mittelfristig ist der Zinsanstieg für die Lebensversicherer positiv

Immer deutlicher wird aber, dass der Zinsanstieg an den Märkten vor allem für die Lebensversicherer zur Herausforderung wird. Mittelfristig profitieren die Unternehmen zwar davon, dass sie die Kundengelder wieder zu attraktiveren Konditionen am Kapitalmarkt anlegen können.

Allerdings sind zuletzt auch andere Anlageformen – etwa bei Banken – für viele Kundinnen und Kunden deutlich attraktiver geworden. Darunter leidet vor allem das Lebensversicherungsgeschäft gegen Einmalbeitrag. Bei der Gothaer Leben hat sich dieses im vergangenen Jahr etwa halbiert. Weniger betroffen ist das Geschäft mit laufender Beitragszahlung, was auch bei der Gothaer Leben vergleichsweise stabil blieb. Die hohe Inflation macht es Haushalten jedoch generell schwerer, Geld für die Altersvorsorge zurückzulegen.

Beitragsfreistellungen und steigende Stornoquoten könnten daher die Folge sein. Das Problem daran: Die meisten Lebensversicherer haben viele lang laufende Anleihen aus der Niedrigzinsphase im Bestand, die im Zinsanstieg massiv an Wert verloren haben. Sofern die aktuellen Marktwerte unter die Buchwerte rutschten, führte das zu stillen Lasten in der Bilanz.

Solange die Versicherer die Anleihen bis zur Endfälligkeit halten, müssen sie zwar keine Abschreibungen vornehmen. Erhöhte Stornoquoten könnten aber dazu führen, dass sie die stillen Lasten realisieren und sie die Verluste zu Buche schreiben müssen. Schoeller betonte, dass es bei der Gothaer bisher keinerlei Anzeichen gebe, dass es auch tatsächlich zu höheren Stornierungen kommt.

Im Konzern zeigte er sich mit Bruttobeiträgen in Höhe von 4,57 Milliarden Euro und einem Überschuss von 83,2 Millionen Euro im Jahr 2022 zufrieden. Trotz der schwierigen Umstände gab Schoeller für 2023 ein Wachstumsziel von drei bis fünf Prozent bei stabiler Ertragslage aus.

