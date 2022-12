Versicherung Gothaer will 2023 trotz des schwierigen Umfelds weiter wachsen - und setzt dabei auf den Mittelstand

In der Lebensversicherung bekommt das Kölner Unternehmen die Auswirkungen der Zinswende zu spüren - das Einmalbeitragsgeschäft bricht ein. Mit der Entwicklung des Firmenkundensegments zeigt sich der Versicherer aber sehr zufrieden.

Der Vorstandsvorsitzende der Gothaer setzt auf den Mittelstand als wichtigste Kundengruppe. Oliver Schoeller

Frankfurt Trotz des schwierigen Umfelds will der Kölner Versicherungskonzern Gothaer das Geschäft mit mittelständischen Kunden im nächsten Jahr weiter ausbauen. „Angesichts hoher Energiepreise und gestörter Lieferketten müssen sich viele Unternehmen 2023 strategisch neu aufstellen. Wir erhoffen uns dadurch Zugang zu neuen Firmenkunden“, sagte Gothaer-Chef Oliver Schoeller bei der Präsentation der vorläufigen Geschäftszahlen für das laufende Jahr.

Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Krankenversicherung erwartet Schoeller weitere Beitragssteigerungen, in der Lebensversicherung nach einem Einbruch in diesem Jahr dagegen eher eine Stagnation.

Fraglich sei zudem, ob die höheren Prämieneinnahmen mit der Inflation bei den Schadenkosten standhalten können. Es bleibe daher abzuwarten, ob die Gothaer 2023 auch unter dem Strich zulegen kann.