Versicherung Hannover Rück bestätigt Gewinnziel – trotz Belastungen durch Naturkatastrophen, Krieg und Pandemie

Der Gewinn des drittgrößten Rückversicherers ist im ersten Quartal erwartungsgemäß zurückgegangen. Die Folgen des Krieges seien jetzt noch nicht absehbar.

Rückversicherer sehen sich derzeit mit den Folgen des Kriegs und der Pandemie, aber auch mit den Schäden durch Naturkatastrophen konfrontiert. (Foto: dpa) Hannover Rück

Frankfurt Trotz höherer Schäden aus Naturkatastrophen, des Kriegs in der Ukraine und der anhaltenden Corona-Pandemie hat der Dax-Konzern Hannover Rück sein Gewinnziel bestätigt. So will der Rückversicherer im Gesamtjahr unter dem Strich weiterhin 1,4 Milliarden bis 1,5 Milliarden Euro verdienen. Das teilte Hannover Rück am Mittwoch mit.

Im ersten Quartal 2022 fiel der Nettogewinn allerdings auf 264 Millionen Euro nach 306 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Analysten hatten laut Datenanbieter Bloomberg aber im Schnitt mit nur 215 Millionen Euro gerechnet. Die Eigenkapitalrendite sank von 11,1 Prozent auf 9,3 Prozent.

Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück, sagte: „Während das Leid, das Russland im Krieg gegen die Ukraine ausgelöst hat, uns alle bestürzt, lassen sich die wirtschaftlichen Folgen aus heutiger Sicht noch nicht konkret beziffern.“