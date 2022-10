Versicherung Hannover Rück erwartet in Deutschland deutliche Preiserhöhungen – vor allem in der Kfz-Versicherung

Baden-Baden Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält es für notwendig, dass die deutschen Kfz-Versicherer die Preise in der aktuellen Wechselsaison kräftig nach oben schrauben. Wegen stark steigender Ersatzteilpreise und längerer Reparaturzeiten zöge die durchschnittliche Schadenhöhe derzeit deutlich an.

Zugleich nehme die Zahl der Schäden nach der Corona-Pause wieder zu. „All das belastet die Ergebnisse in der Kraftfahrtsparte“, sagte Michael Pickel, Vorstandschef der Deutschland-Tochter E+S Rück am Montag in Baden-Baden.

Traditionell trifft sich die Rückversicherungsbranche im Oktober in der Schwarzwald-Kurstadt, um mit ihren Kunden über die Konditionen für das folgende Jahr zu sprechen. Die erneuten Schäden aus Naturkatastrophen und der sprunghafte Anstieg der Inflation wirkten sich „negativ auf die Profitabilität der gesamten Branche aus“, sagte Pickel. Er hält daher steigende Preise und verbesserte Konditionen in der gesamten Schaden-Rückversicherung für „unverzichtbar“.

In der Kfz-Sparte erwarten die Hannoveraner dabei – neben höheren Preisen für Naturkatastrophendeckungen und für Cyberversicherungen – besonders deutliche Anpassungen sowohl in der Erst- als auch in der Rückversicherung. Mit gebuchten Bruttobeiträgen von 29 Milliarden Euro pro Jahr ist die Kfz-Versicherung für die Erstversicherer die wichtigste Sparte im Bereich Schaden- und Unfallversicherung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dass die Versicherungsprämien auf breiter Front nach oben gehen dürften, hängt vor allem mit den Herausforderungen zusammen, vor denen die Sparte steht: Viele Menschen fahren nach den starken Einschränkungen der Coronakrise wieder deutlich mehr – wodurch sich auch die Zahl der Unfälle wieder erhöht.

Es sind wieder mehr Menschen auf den Straßen unterwegs. Dadurch passieren auch mehr Unfälle. (Foto: dpa) Autounfall

Die Schadenfrequenzen haben sich laut E+S Rück inzwischen wieder dem langjährigen Trend angenähert, seien aber etwas niedriger als vor der Pandemie. Das macht sich vor allem auch in der Kfz-Haftpflichtversicherung bemerkbar.

In der Kaskoversicherung war das Geschäft bereits 2021 schwierig

In der Kaskoversicherung hatten bereits im Jahr 2021 die hohen Naturkatastrophenschäden, insbesondere durch die Überflutungen nach Sturmtief „Bernd“, die Ergebnisse verhagelt. Laut Branchenverband GDV hatten Unwetter 2021 fast doppelt so hohe Schäden verursacht wie im Durchschnitt. Die Schaden-Kosten-Quote lag in der Kaskoversicherung daher über 100 Prozent. Das heißt, die Branche macht in der Sparte Verluste.

Es nimmt dabei nicht nur die Häufigkeit der Schäden zu, auch die durchschnittlichen Schadenkosten ziehen merklich an. Seit Jahren steigen die Preise für Ersatzteile an, was sich nun durch den massiven Anstieg der Inflation weiter verstärkt.

Dem GDV zufolge haben die Autohersteller die Preise zwischen August 2021 und August 2022 um fast acht Prozent erhöht. Gestörte Lieferketten infolge des Ukrainekriegs führen zudem dazu, dass Reparaturen aktuell deutlich länger dauern als üblich.

Der Trend sinkender Prämien dürfte vorbei sein

Trotz dieser Entwicklungen sind die Versicherungsprämien in den vergangenen beiden Jahren noch zurückgegangen – nicht zuletzt, weil die Anbieter in hartem Wettbewerb zueinander stehen. Im Jahr 2021 betrug die durchschnittliche Jahresprämie in der Kfz-Haftpflichtversicherung laut GDV-Zahlen 254 Euro, nach 258 Euro und 260 Euro in den Jahren zuvor.

>>Lesen Sie hier: Hohe Inflation setzt Kfz-Versicherer unter Druck – Autopolicen werden wohl deutlich teurer

Ähnlich war die Entwicklung in der Kaskoversicherung. Die Durchschnittsprämie in der Vollkasko lag 2021 bei 324 Euro, in der Teilkasko bei 83 Euro.

Der Trend sinkender Prämien dürfte nun vorbei sein. Versicherte müssen eine Beitragserhöhung aber nicht einfach so hinnehmen. Ein Anbietervergleich kann sich hier lohnen. Eine Kündigung für einen Wechsel zum neuen Jahr müsste dann bis zum 30. November erfolgen.

Mehr: Allianz fordert, bei Kfz-Schäden weniger Neuteile einzusetzen.