Versicherung Hannover Rück erwartet in Deutschland deutliche Preiserhöhungen

München Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück erwartet bei den Verhandlungen mit deutschen Erstversicherern wegen zunehmender Naturkatastrophen und der Inflation deutlich höhere Preise.

„Sowohl Erst- als auch Rückversicherer sind mit einem deutlichen Anstieg der Inflationsraten konfrontiert, der sich zusammen mit anhaltend hohen Belastungen aus Großschäden negativ auf die Profitabilität der gesamten Branche auswirkt“, sagte der Vorstandschef der Deutschland-Tochter E+S Rück, Michael Pickel, am Montag in Baden-Baden. „All dies macht weitere Preiserhöhungen sowohl in der Erst- als auch in der Rückversicherung unverzichtbar.“

Der Rückversicherungskongress in Baden-Baden, der am Sonntag begonnen hat, ist traditionell der Auftakt zur Erneuerungsrunde, in der die Branche die Konditionen für die neuen Verträge zum 1. Januar verhandelt. E+S Rück gehe von „deutlichen Preis- und Konditionsanpassungen“ aus, hieß es in einer Mitteilung.