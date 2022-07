Versicherung Hohe Inflation setzt Kfz-Versicherer unter Druck – Autopolicen werden wohl deutlich teurer

Die Schadenkosten sind im ersten Halbjahr in die Höhe geschnellt. Branchenexperten halten daher deutliche Prämiensteigerungen für wahrscheinlich.

Die hohe Inflation macht Reparaturen deutlich teurer. (Foto: dpa) Autounfall

Frankfurt Mehrere britische Autoversicherer haben ihre Investoren in den vergangenen Tagen mit Gewinnwarnungen schockiert. Daraufhin verloren die Aktien von Anbietern wie Direct Line, Sabre und Admiral deutlich an Wert.

Als Grund nannten die Versicherer die starke Schadeninflation in der ersten Jahreshälfte. Berenberg-Analyst Thomas Bateman ist überzeugt: „Der einzige Ausweg für Autoversicherer ist, mit erheblichen Preissteigerungen zu reagieren.“

Auch in Deutschland wird seit einiger Zeit über höhere Schadenkosten und mögliche Prämienanpassungen in der Autoversicherung diskutiert. Noch halten sich die Anbieter allerdings bedeckt, was auf Kunden in der nächsten Wechselsaison zukommen könnte. Die Huk-Coburg betont, sich als Marktführer in der Kfz-Versicherung auch aus kartellrechtlichen Gründen nicht äußern zu dürfen.