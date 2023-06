Versicherung Insurtech Element ist erneut auf Investorensuche

Der Berliner Digitalversicherer könnte zeitnah eine neue Finanzierungsrunde abschließen. Weitere Start-ups kommen ebenfalls unter Zugzwang.

Das Berliner Insurtech Element, das unter anderem Cloud-Ausfallversicherungen anbietet, ist auf der Suche nach frischem Investorengeld. (Foto: dpa) Digitalisierung

Frankfurt Der Digitalversicherer Element ist Finanzkreisen zufolge auf der Suche nach frischem Geld von Investoren. Das Berliner Insurtech will in einer neuen Finanzierungsrunde zeitnah bis zu 100 Millionen Euro einsammeln. Das sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Die genaue Summe stehe aber noch nicht fest und hänge letztlich am Interesse der Investoren.

Eine Sprecherin von Element wollte die Informationen nicht kommentieren. Man sei immer auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und halte sich Optionen offen, sagte sie.

Erst im vergangenen Sommer hatte Element eine Finanzierungsrunde über 21,4 Millionen Euro bekannt gegeben, die vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB) angeführt wurde. Pitchbook zufolge hat das Insurtech bisher insgesamt 99 Millionen Dollar eingesammelt, der Datenanbieter führt eine Bewertung von 155 Millionen Dollar an.

Als Versicherer mit Bafin-Lizenz ist Element in einem stark regulierten Geschäftsfeld tätig. Das Wachstum muss das Unternehmen daher mit entsprechendem Kapital unterfüttern.