Versicherung Insurtech Element sammelt 21,4 Millionen Euro ein

Frankfurt Das Berliner Versicherungs-Start-up Element hat weitere 21,4 Millionen Euro von Investoren erhalten. Angeführt wird die neue Finanzierungsrunde vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB). Auch Alma Mundi Ventures aus Spanien, die Hongkonger Investmentgesellschaft Witan Group und der luxemburgische Fintech-Investor Ilavska Vuillermoz Capital beteiligten sich erneut an dem Insurtech, wie das Unternehmen bestätigte. Informationen zur Bewertung des Start-ups liegen jedoch nicht vor.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Element 16 Millionen Euro eingesammelt. Das Gesamtinvestment beträgt nun 88 Millionen Euro. Die größten Investoren des 2017 gegründeten Unternehmens sind Finleap und Signals Invest, die zum Ende des vergangenen Jahres 45,1 Prozent beziehungsweise 18,5 Prozent an Element hielten.

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass die ehemalige Axa-Vorständin Astrid Stange Element ab August als Doppelsitze mit dem bisherigen CEO Christian Macht führen wird. Gemeinsam soll das Führungsduo den Digitalversicherer in die nächste Wachstumsphase führen. Das frische Kapital aus der Finanzierungsrunde will Element nutzen, um seine Marktposition in Deutschland auszubauen und neue Produktkategorien in sein Portfolio zu integrieren.

Als sogenannter White-Label-Anbieter entwickelt Element Versicherungen für derzeit mehr als 50 Partner, die diese unter ihrem Namen mit entsprechenden Marketingmaßnahmen vertreiben. Bei den über 200.000 Kunden ist der Digitalversicherer, der unter anderem Cloud-Ausfallversicherungen, Garantien für Immobilienkäufe oder All-Risk-Deckungen bietet, daher in der Regel weniger bekannt.

Im vergangenen Jahr erzielte Element Bruttoprämien in Höhe von 10,4 Millionen Euro. Der Gesamtverlust lag – wie bei Start-ups in der Aufbauphase oft üblich – bei 13,9 Millionen Euro. Mit dem Geschäft im laufenden Jahr zeigt sich Macht bisher zufrieden: „Im Jahresvergleich verzeichnen wir einen Umsatzanstieg von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Element sei damit auf dem besten Weg, das Ziel von 100 Prozent Wachstum bis 2022 zu erreichen.

Interesse an Insurtechs bleibt bestehen

Element ist das zweite junge Versicherungsunternehmen innerhalb weniger Tage, das eine nennenswerte Finanzierungsrunde abschließen konnte. Das Insurtech Wefox, das ebenfalls in Berlin ansässig ist und Schweizer Wurzeln hat, bekam vor Kurzem 400 Millionen Dollar unter anderem von der Mubadala Investment Company aus Abu Dhabi.

Trotz des schwierigen Marktumfelds mit Ukrainekrieg, hoher Inflation und steigenden Zinsen scheint das Interesse, sich an Insurtechs zu beteiligen, weiterhin groß zu sein. Allerdings schauen sie auch im Versicherungssektor inzwischen genauer hin. Branchenexperten zufolge bemühen sich daher zurzeit mehrere Start-ups an frisches Geld zu kommen, bevor die Finanzierungsbedingungen möglicherweise noch schwieriger werden.

