Versicherung Insurtech Element will bis zu 100 Millionen Euro einsammeln

Frankfurt Der Digitalversicherer Element ist Finanzkreisen zufolge auf der Suche nach frischem Geld von Investoren. Das Berliner Insurtech will in einer neuen Finanzierungsrunde zeitnah bis zu 100 Millionen Euro einsammeln. Das sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Die genaue Summe stehe aber noch nicht fest und hänge letztlich am Interesse der Investoren.

Eine Sprecherin von Element wollte die Informationen nicht kommentieren. Man sei immer auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und halte sich Optionen offen, sagte sie.

Erst im vergangenen Sommer hatte Element eine Finanzierungsrunde über 21,4 Millionen Euro bekannt gegeben, die vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB) angeführt wurde. Pitchbook zufolge hat das Insurtech bisher insgesamt 99 Millionen Dollar eingesammelt, der Datenanbieter führt eine Bewertung von 155 Millionen Dollar an.

Als Versicherer mit Bafin-Lizenz ist Element in einem stark regulierten Geschäftsfeld tätig. Das Wachstum muss das Unternehmen daher mit entsprechendem Kapital unterfüttern.

Aufgrund des schwierigen Marktumfelds wird die Transaktion Finanzkreisen zufolge komplex. Da die neuen Investoren offenbar strengere Vorgaben machen und kleinere Fonds aussteigen wollen, sei kein unmittelbarer Rückschluss möglich, ob das Insurtech die Bewertung aus dem vergangenen Jahr halten könne. Angaben zu konkreten Werten hatte Element zu dem Zeitpunkt nicht gemacht.

Die Investorensuche wird dadurch verkompliziert, dass Element vor wenigen Tagen seinen Finanzvorstand und Chef des Versicherungsgeschäfts Eric Schuh verloren hat. Der ehemalige Swiss-Re-Manager hat das Insurtech Ende Mai verlassen. Entsprechende Handelsblatt-Informationen hatte die Unternehmenssprecherin bestätigt. Man habe sich einvernehmlich getrennt, da Schuh eine neue Stelle in der Versicherungswirtschaft wahrnehmen wolle.

Thinksurance macht Finanzierungsrunde offiziell

Element ist derzeit nicht das einzige Start-up aus der Versicherungsindustrie, das auf Geldsuche ist. Am Mittwoch hat der Frankfurter Plattformbetreiber Thinksurance seine neue Finanzierungsrunde öffentlich gemacht. Der Spezialist für Gewerbeversicherungen erhielt 22 Millionen Euro, unter anderem von den Insurtech-Spezialisten Viewpoint Ventures, M-Tech Capital, dem Venture-Capital-Fonds Segenia Capital und Bestandsinvestoren. Die Bewertung habe sich seit der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2019 sogar noch einmal erhöht, teilte Thinksurance mit. Das Geld nutzen will das Insurtech, um die Plattform und die Angebote für Versicherungsmakler weiter zu verbessern.

Trotz negativer Schlagzeilen hatte zuvor das digitale Versicherungsunternehmen Wefox mit einer Erweiterung seiner Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2022 von sich reden gemacht. Dabei nahm das Start-up 55 Millionen Dollar Eigenkapital und 55 Millionen Dollar Fremdkapital auf.

Damit scheint vorerst wieder etwas Ruhe eingekehrt zu sein, nachdem Firmenchef Julian Teicke um den Jahreswechsel einräumen musste, dass sich seine ambitionierten Wachstumspläne aus den vergangenen Jahren nicht so schnell realisieren lassen wie erhofft und sich das Unternehmen stattdessen auf Profitabilität fokussieren muss.

Die Frage aber bleibt, mit welchen technologischen Neuerungen das Start-up tatsächlich aufwarten kann, die die Bewertung von zuletzt 4,5 Milliarden Dollar in Zukunft noch rechtfertigen können.

Insurtechs haben hohe Erwartungen bei Investoren geweckt

Diese Frage müssen sich auch andere Versicherungs-Start-ups stellen, die als sogenannte Insurtechs bei Investoren in der Vergangenheit hohe Erwartungen geweckt haben. Einige dieser Firmen hätten gute Geschäftsmodelle aufgebaut, sagt Dietmar Kottmann von der Unternehmensberatung Oliver Wyman: „Es zeigt sich aber, dass diese eher den etablierten Versicherern oder Vertrieben ähneln und durch Technologieinnovationen zwar evolutionär verbessert, aber nicht grundlegend verändert sind.“

Da Investoren diesen Insurtechs in der Vergangenheit viel höhere Bewertungen zugestanden hätten, als dies bei einer klassischen Versicherung der Fall wäre, müssten wohl einige der heutigen Eigentümer bei künftigen Finanzierungsrunden mit Abschlägen rechnen.

Klar ist allerdings auch, dass bei manchen digitalen Versicherungsunternehmen die letzte Finanzierungsrunde schon länger zurückliegt und ein gewisser Druck entsteht, neue Geldgeber zu finden. Einige Start-ups haben das letzte Mal Geld aufgenommen, bevor der Ukrainekrieg, die hohe Inflation und der starke Zinsanstieg das Marktumfeld komplett geändert haben. Investoren sind seitdem verunsichert und selektieren noch stärker, in welche Firmen sie investieren und in welche nicht.

Der Versicherungsmanager Clark erhielt beispielsweise zuletzt im November 2021 frisches Kapital, als Allianz X im Zuge der Übernahme der Finanzen Group durch das Frankfurter Insurtech eingestiegen war. Clark hat inzwischen weitere Zukäufe getätigt und UB Partner in der Schweiz und Anorak in Großbritannien übernommen.

Auch beim Heidelberger Digitalversicherer Getsafe liegt die letzte Finanzierungsrunde schon länger zurück. Im Oktober 2021 bekam das Start-up 55 Millionen Euro, die es unter anderem in die Versicherungslizenz steckte. Firmengründer Christian Wiens erklärte vor Kurzem, dass er die nächste Finanzierungsrunde in diesem oder im nächsten Jahr abschließen will.

Zwar plant der Getsafe-Chef mit weiterem Wachstum, doch auch hier zeigt sich ein stärkerer Fokus auf profitables Geschäft. Aus dem hart umkämpften Markt mit Kfz-Versicherungen hat sich das Start-up inzwischen zurückgezogen und macht hier kein Neugeschäft mehr.

„Für Insurtechs folgt nun der wirtschaftliche Realitätscheck, da ökonomische Fakten und versicherungstechnische Ergebnisse plötzlich mehr zählen als reine Wachstumsideen“, betont Hans Eder von der Beratungsfirma Capco.

Experten halten Übernahmen durch etablierte Anbieter für möglich

Branchenbeobachter sind zwar überzeugt, dass bei den Versicherungs-Start-ups in diesem Jahr weitere Finanzierungsrunden auf die schon bekannten folgen werden. Zugleich heißt es, dass einige Gründer offener würden für eine Übernahme durch einen größeren Spieler, etwa einen Versicherer, einen Vertrieb oder eine Private-Equity-Gesellschaft – auch weil ein Börsengang in weite Ferne gerückt ist.

Doch auch eine Auslese dürfte stattfinden. Medienberichten zufolge hat das französische Insurtech Luko, das im vergangenen Jahr unter anderem den Berliner Digitalversicherer Coya übernommen hatte, die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens für die in Frankreich ansässige Finanzholding beantragt. Demnach muss Luko Schulden in Höhe von 45 Millionen Euro ausgleichen und konnte im April eine Zahlung in Höhe von zwölf Millionen Euro an das ebenfalls übernommene Start-up Unkle nicht mehr leisten. Der sogenannte „Sauvegarde“-Prozess soll nun helfen, eine mit Gläubigern und Investoren ausgehandelte Vereinbarung umzusetzen. Luko wollte sich dazu auf Handelsblatt-Anfrage nicht äußern.

