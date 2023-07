Versicherung Insurtech Hepster erhält weitere zehn Millionen Euro

Das Start-up will mit dem Geld auch neue Märkte erschließen. Die Lage für Finanzierungen hat sich eingetrübt, spezialisierte Anbieter gelten aber als vielversprechend.

Hanna Bachmann, Christian Range und Alexander Hornung konnten weitere Investorengelder einsammeln. (Foto: Hepster) Gründertrio von Hepster

Frankfurt Das Rostocker Insurtech Hepster sichert sich in einer aktuellen Finanzierungsrunde elf Millionen Dollar (umgerechnet zehn Millionen Euro). Mit dem frischen Geld will das Start-up sowohl weiter in Europa expandieren als auch Profitabilität und nachhaltiges Wachstum in den bestehenden Märkten stärken. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt.

Die aktuelle Kapitalerhöhung setzt sich aus Eigen- und Fremdkapital zusammen, wobei „deutlich mehr als die Hälfte“ aus Eigenkapital besteht, wie Co-Chef Christian Range dem Handelsblatt mitteilt. Neu steigt die Londoner Beteiligungsgesellschaft Claret Capital ein, zu den weiteren Geldgebern zählen die Bestandsinvestoren Element Ventures und Seventure Partners.

Zur Bewertung macht Range keine konkreten Angaben. Seit der letzten Finanzierungsrunde aus dem Frühjahr 2021 habe sie sich aber mehr als verdreifacht, sagt er. Damals hatte das Unternehmen zwar auch keine Bewertung bekannt gegeben, aber mit zehn Millionen Dollar eine ähnliche Summe erhalten.