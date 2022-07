Versicherung Insurtech Wefox steigert Bewertung auf 4,5 Milliarden Dollar

Zuvor hatte es zwar Spekulationen über eine noch höhere Bewertung gegeben. Im aktuellen Marktumfeld ist eine Erhöhung um 50 Prozent innerhalb eines Jahres aber beachtlich.

Die Wefox-Gründer konnten erneut Geld bei Investoren einsammeln. (Foto: wefox) Julian Teicke (links), Fabian Wesemann

Frankfurt Das digitale Versicherungsunternehmen Wefox sammelt weitere 400 Millionen Dollar bei Investoren ein. Nach der Finanzierungsrunde, die vom Staatsfonds Mubadala Investment Company aus Abu Dhabi angeführt wird, steigt die Bewertung auf 4,5 Milliarden Dollar (etwa 4,4 Milliarden Euro).

Vor gut einem Jahr hatte Wefox 650 Millionen Dollar unter anderem von Target Global erhalten und war mit drei Milliarden Dollar bewertet worden. Auch Eurazeo, LGT, Horizons Ventures und Omers Ventures haben sich im Rahmen der neuen Finanzierungsrunde an dem Insurtech beteiligt.

Mit dem frischen Geld, das laut Firmenchef Julian Teicke aus einem „signifikanten“ Eigenkapitalanteil und auch aus Fremdkapital besteht, will Wefox die Plattform weiterentwickeln und noch schneller international wachsen. „Der Start in den Niederlanden steht kurz bevor. Weitere Märkte wie Frankreich und Spanien stehen als Nächstes auf der Liste“, sagte Teicke im Gespräch mit dem Handelsblatt. Wefox ist bisher in Deutschland, Österreich, Polen, Italien und der Schweiz tätig.