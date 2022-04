 Versicherung: Lage deutscher Lebensversicherer hat sich entspannt

Frankfurt Die Kapitalpuffer der deutschen Lebensversicherer sind wegen des allmählichen Zinsanstiegs im vergangenen Jahr nach Berechnungen des GDV deutlich größer geworden. Die Solvenzquote sei von 199 Prozent auf 245 bis 255 Prozent gestiegen, sagte Uwe Ludka, der dem Ausschuss Finanzregulierung bei dem Branchenverband vorsitzt, am Freitag in Berlin.

Einschließlich der Übergangsmaßnahmen, die bis zum Jahr 2032 auslaufen, liege sie sogar bei 450 bis 460 Prozent. Im Vorjahr hatte sie noch bei 376 Prozent gelegen.

Laut GDV habe sich die Lage damit deutlich entspannt. „Wir haben uns als Lebensversicherungsindustrie an das Umfeld angepasst“, sagte Ludka. Die binnen zehn Jahren aufgebaute Zinszusatzreserve von 98 Milliarden Euro habe dazu ebenso beigetragen wie die Umstellung des Neugeschäfts auf Produkte mit weniger Garantien.

Ausruhen können sich die Lebensversicherer auf diesen Fortschritten aber nicht. Die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa hat den nationalen Aufsehern erst vor Kurzem neue Handlungsempfehlungen mit auf den Weg gegeben. Demnach sollen sie darauf achten, dass die Versicherer ihre zum Teil starke Abhängigkeit von den Übergangsmaßnahmen reduzieren.

Die Solvenzquote ist ein wichtiger Maßstab für die Belastbarkeit der Versicherer. Sie gibt an, inwieweit sie ihre versprochenen Leistungen auch in einem Negativszenario erfüllen könnten, wie es die Branche rechnerisch alle 200 Jahre trifft.

Von den stärker am Risiko ausgerichteten Solvency-II-Regeln der EU, die seit 2016 gelten, sind die deutschen Lebensversicherer wegen ihrer langfristigen Garantiezusagen besonders belastet. Auch wenn viele Anbieter ihr Neugeschäft umgestellt haben und inzwischen unter anderem auch auf Fondspolicen ohne Garantien setzen, haben sie häufig noch große Altbestände in den Büchern.

Einige Anbieter stehen unter intensivierter Aufsicht

Ohne die Übergangsmaßnahmen, die bei der Einführung der Regeln geschaffen wurden, liegt die Quote daher bei zahlreichen Anbietern nach wie vor nicht über den geforderten 100 Prozent. Diese Anbieter stehen unter intensivierter Aufsicht der Bafin und müssen Maßnahmenpläne vorlegen, wie sie die Anforderungen bis zum Ende der Übergangsmaßnahmen erfüllen wollen.

Schaffen sie das nicht, könnte dies dazu führen, dass sie kein Neugeschäft mehr zeichnen dürfen. Noch liege kein konkreter Fall vor, heißt es bei der Bafin. Die Behörde schließt aber auch nicht aus, dass das in Zukunft noch passieren könnte.

Die deutschen Schaden- und Unfallversicherer stehen ohne die Übergangsregeln besser da: Trotz der milliardenhohen Schadensbelastung durch die Sturzfluten im Westen Deutschlands und Hagelunwetter gibt der GDV ihre Solvenzquote für 2021 mit 265 bis 270 Prozent an, nach 285 Prozent im Vorjahr.

Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einer Reform von Solvency II. Sie würde die deutschen Lebensversicherer wegen der Langfristigkeit ihres Altersvorsorge-Geschäfts laut GDV deutlich stärker treffen als Versicherer in anderen europäischen Ländern.

Die EU will vor allem an der Festsetzung der langfristigen Zinsen schrauben, mit denen die Unternehmen ihre Leistungen kalkulieren müssen. Denn für Laufzeiten von 20 Jahren und mehr gibt es kaum Papiere am Markt, an denen sie sich orientieren können.

Während die Versicherer EU-weit infolge der Reform mit acht Milliarden Euro entlastet würden, droht den deutschen Lebensversicherern laut Ludka ein zusätzlicher Kapitalbedarf in ähnlicher Höhe. Der GDV drängt deshalb auf Änderungen.

Noch in diesem Jahr soll sich das EU-Parlament mit der Reform befassen. Im besten Fall könnten die neuen Regularien bis Mitte 2023 auf EU-Ebene stehen. Dann haben die Mitgliedstaaten 18 Monate Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen. Anwenden müssten die Versicherer sie damit frühestens für das Jahr 2024.

