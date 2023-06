Versicherung Marktumfeld für die privaten Krankenversicherer bleibt herausfordernd

Frankfurt Die Coronakrise scheint 2023 überwunden zu sein, dennoch ist das Marktumfeld für die private Krankenversicherung (PKV) nicht einfacher geworden: Die Zahl der Vollversicherten sinkt, die Leistungsausgaben steigen weiter, und die politischen Diskussionen führen zu Unsicherheit. „Für die PKV-Anbieter tut sich eine Reihe von Problemfeldern auf“, sagte Alexander Kraus, Fachkoordinator Krankenversicherung der Ratingagentur Assekurata, bei einem Pressegespräch. Dennoch sei die Branche solide aufgestellt und habe in Teilbereichen weiteres Wachstumspotenzial.

In der Krankenvollversicherung fällt es den Anbietern jedoch nach wie vor schwer, in größerem Umfang neue Kunden zu gewinnen. Zwar entscheiden sich viele Beamte weiterhin häufig für eine private Krankenversicherung. Zudem wechselten 2022 bereits im fünften Jahr in Folge mehr Menschen aus der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV als andersherum.

Unter dem Strich verloren die privaten Krankenversicherer laut Assekurata-Zahlen dennoch etwa 14.000 Versicherte. Kraus führt das auch auf die alternde Kundschaft und eine höhere Anzahl von Sterbefällen zurück. „Die zukünftigen politischen Rahmenbedingungen, wie die deutliche Anhebung der Jahresarbeitsentgeltgrenze, könnten den Zugang zur PKV weiter erschweren“, ergänzte er.

Während sich Beamte und Selbstständige unabhängig vom Einkommen privat versichern können, ist das bei Angestellten erst über der Jahresarbeitsentgeltgrenze von derzeit 66.600 Euro pro Jahr möglich. Sie könnte künftig weiter steigen, auch um mehr Menschen in der GKV zu halten.

Zahnzusatzversicherung ist „Verkaufsschlager“

Viele Menschen seien nun verunsichert, ob sie noch in die PKV wechseln sollen, sagte Kraus. Für die Versicherer sei es daher wichtig, besonders für freiwillig Versicherte und Familien noch attraktivere Angebote zu machen.

Insgesamt gibt es dem PKV-Verband zufolge 8,7 Millionen Vollversicherte. Allein 2,5 Millionen sind beim Marktführer Debeka versichert. Daneben zählen die Ergo-Tochter DKV, die Signal Iduna und die Allianz zu den größeren Anbietern.

Positiver läuft es für die Versicherer in der Zusatzversicherung. Hier wuchs die Branche im Jahr 2022 um 2,1 Prozent auf rund 29,4 Millionen Policen. Vor allem die Zahnzusatzversicherung bezeichnet Assekurata-Experte Kraus als „Verkaufsschlager“. Auch in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) konnten die Versicherer zulegen.

Chancen sieht Assekurata auch darin, dass die Pflege in der öffentlichen Diskussion wieder stärker in den Fokus rückt. Zwar war es in den letzten Jahren zu starken Prämiensteigerungen in der Pflegepflicht- und der Pflegezusatzversicherung gekommen. Dadurch kamen die Policen bei den Kunden nicht mehr so gut an. Wegen der steigenden Kosten sei eine private Absicherung jedoch wichtig, sagt Assekurata-Bereichsleiter Abdulkadir Cebi.

In Summe steigen die Prämieneinnahmen der privaten Krankenversicherer weiter, im Jahr 2023 laut Assekurata-Schätzung auf 48,4 Milliarden Euro. Die Beitragserhöhungen seien dennoch moderat ausgefallen, betont Kraus. Sie dürften bei den Beamten, die eine Beihilfe vom Arbeitgeber erhalten und nur die restlichen Kosten privat versichern müssen, im laufenden Jahr um 1,6 Prozent und in den Nicht-Beihilfe-Tarifen um 3,5 Prozent zulegen.

Steigende Zinsen sorgen für Entspannung

Hohe PKV-Prämiensteigerungen standen in der Vergangenheit immer wieder in der öffentlichen Kritik. Damit müssen die Versicherten aber wohl vorerst nicht mehr rechnen. Laut Assekurata sorgen die steigenden Zinsen auch in den kommenden Jahren für Entspannung. Sie können den Experten zufolge die steigenden Kosten abfedern.

Denn zuletzt stiegen auch die Leistungsausgaben wieder recht deutlich an auf nun 32,6 Milliarden Euro. Während der Coronapandemie hatten sich die Zuwächse wegen verschobener Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte abgeschwächt, doch nun ist fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Seit 2017 sind die Leistungsausgaben um 17,2 Prozent gestiegen.

Von der hohen Inflation sei die Sparte zwar derzeit noch nicht so stark betroffen wie beispielsweise die Schadenversicherung, so Bereichsleiter Cebi: „Zeitversetzt ist aber mit einem weiteren Anstieg der Kosten zu rechnen.“ Zukünftige strukturelle Reformen, wie beispielsweise die geplante Krankenhausreform oder eine Novelle der Gebührenordnung der Ärzte, könnten die Leistungsausgaben ebenfalls erhöhen.

Steigende Ausgaben bei nur moderatem Beitragswachstum senken allerdings die Gewinne der Branche. Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote ging 2022 von 15,1 auf 12,9 Prozent zurück. Assekurata bewertet diese aber als weiterhin „gut“.

