Versicherung MDax-Konzern Talanx will weiter Milliardengewinn erzielen

Der Versicherer hält trotz Ukraine-Krieg an seinem Gewinnziel für das laufende Jahr fest. Den Aktionären winkt eine Dividendenrendite von rund vier Prozent.

Im vergangenen Jahr hatte der Versicherer aus Hannover erstmals ein Konzernergebnis von über einer Milliarde Euro erzielt. (Foto: dpa) Talanx

München Der Versicherungskonzern Talanx will trotz der gestiegenen Gefahren aus dem Krieg in der Ukraine, der steigenden Coronazahlen, wachsenden Naturgefahren und der hohen Inflation an seinem Gewinnziel für das laufende Jahr festhalten. Am Montag bekräftigte das MDax-Unternehmen sein Gewinnziel von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro für das laufende Jahr.

Im Geschäftsbericht bezeichnet der Konzern den geopolitischen Konflikt in der Ukraine als Unsicherheitsfaktor. Für eine exakte Schätzung der Folgen sei es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch zu früh, bekräftigte Vorstandschef Torsten Leue. In den aktuellen Krisenregionen sei das Exposure der Talanx allerdings gering. Nur im Industriegeschäft gibt es eine Tochter in Russland, die laut Finanzvorstand Jan Wicke bei einer Abschreibung Belastungen von rund vier Millionen Euro auslösen würde. Die kleine russische Lebensversicherungseinheit CIV Life wurde hingegen Ende vergangenen Jahres an die russische Sovcombank verkauft. Seit Mitte Februar ist der Deal komplett abgewickelt.