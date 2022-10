Versicherung Munich Re übernimmt Insurtech Apinity von der Allianz

Das Unternehmen ist eine Ausgründung der Allianz-Softwaretochter Syncier. Nun erhofft sich der Online-Marktplatz für IT-Services einen besseren Zugang zu weiteren Kunden.

Der Rückversicherer wird neuer Eigentümer des Insurtechs Apinity. (Foto: imago/Ralph Peters) Munich Re-Zentrale in München

Frankfurt, München Die Allianz gibt das Insurtech Apinity an den Rückversicherer Munich Re ab. Das teilten die Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Apinity ist ein ehemaliger Geschäftsbereich der Allianz-Softwaretochter Syncier, der bisher unter dem Namen Syncier Marketplace aktiv war. Als eigenständiges Unternehmen tritt Apinity seit August 2022 auf – und will mit dem neuen Eigentümer nun unabhängiger am Markt agieren.

Es bietet einen Online-Marktplatz, über den sich Versicherer verschiedene IT-Services von Insurtechs und anderen Versicherern zukaufen können, beispielsweise wenn sie eine neue Produktstrecke im Internet aufbauen wollen. Alternativ können sie eine Lizenz für die Plattform erwerben und einen eigenen Marktplatz in ihrem Unternehmen aufbauen.

Munich Re übernimmt nun 100 Prozent der Anteile mit dem gesamten Team aus rund 30 Mitarbeitern sowie der Technologieplattform und den bestehenden Geschäftsbeziehungen. Einen Kaufpreis nennen die Beteiligten nicht.