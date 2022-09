Versicherung Ottonova-Chef Roman Rittweger wechselt in den Aufsichtsrat

Der Gründer des Online-Krankenversicherers gibt den Chefposten zum Jahreswechsel ab. Zudem stehen weitere personelle Veränderungen im Vorstand des Münchner Insurtechs an.

Neben Gründer und CEO Roman Rittweger (vorne im Bild) hat das Führungsgremium des Online-Krankenversicherers derzeit fünf weitere Mitglieder. Vorstand der Ottonova-Holding

Frankfurt Roman Rittweger, Gründer und Chef des Online-Krankenversicherers Ottonova, wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat des Münchner Start-ups. Sein Nachfolger wird Bernhard Brühl, der seit 2018 im Vorstand von Ottonova für die Kundenbetreuung und Tarifentwicklung verantwortlich ist. Das will das Unternehmen an diesem Freitag verkünden, wie das Handelsblatt vorab erfahren hat.

„Mein Ziel war es, die Branche der privaten Krankenversicherer aufzumischen und das Gesundheitswesen digitaler zu machen“, sagt Rittweger. Aus seiner Sicht habe er das erreicht. Daher sei nun ein guter Zeitpunkt, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen.

Dass Brühl, ein promovierter Wirtschaftsmathematiker und Aktuar, den Mediziner und ehemaligen McKinsey-Berater Rittweger ablöst, passt zum derzeitigen Trend. Das Start-ups möchte sich im konjunkturell schwierigen Umfeld mehr auf das Kerngeschäft und das Erreichen der Gewinnschwelle als auf starkes Wachstum fokussieren.