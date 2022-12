Versicherung R+V Leben gibt Zinserhöhungen an Kunden weiter

Wegen des allgemein höheren Zinsniveaus wird Gesamtverzinsung bei der R+V in 2023 kräftig steigen. Bereits am Montag hatte die Allianz Leben eine Zinserhöhung angekündigt.

Die zweitgrößte Lebensversicherung Deutschlands erhöht die Gesamtverzinsung für mehrere Produktlinien. (Foto: Rainer Unkel / vario images) R+V

München Deutschlands zweitgrößter Lebensversicherer R+V Leben lässt seine fünf Millionen Kunden an den steigenden Zinsen teilhaben. Die Gesamtverzinsung auf die im Neugeschäft dominierenden „Safe+Smart"-Rentenversicherungen steigt 2023 um 0,75 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent, wie die R+V Lebensversicherung AG am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Dort fließt allerdings nur ein Teil der Ansparsumme in das Sicherungsvermögen mit Zinsgarantien. Für die Produktlinie „Performance“ mit geringeren Garantien zahlt R+V Leben eine Gesamtverzinsung von 2,4 (2022: 1,85) Prozent, die darin enthaltene laufende Verzinsung steigt auf 1,75 von 1,55 Prozent.

„Das Zinsniveau hat sich im laufenden Jahr sehr schnell und sehr kräftig erhöht“, begründete R+V-Leben-Chefin Claudia Andersch die Erhöhung. Der unangefochtene Marktführer Allianz Leben hatte am Montag die Gesamtverzinsung für seine mit „Performance“ vergleichbare Produktlinie „Perspektive“ um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent erhöht.

Mehr: Talanx will Nettogewinn bis 2025 um ein Viertel steigern und erhöht die Dividende

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen