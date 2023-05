Versicherung Signal Iduna – sieben Milliarden Euro Beitragseinnahmen erwartet

Frankfurt Der Versicherer Signal Iduna ist mit einem Beitragsplus von 3,8 Prozent im ersten Quartal solide ins Jahr 2023 gestartet. Der Konzern sieht sich daher auf gutem Weg, die selbst gesteckten Fünfjahresziele bis zum Jahresende zu erreichen.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die angestrebten sieben Milliarden Euro Beitragseinnahmen Ende dieses Jahres erzielen werden“, sagte Vorstandschef Ulrich Leitermann bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch. Im Jahr 2022 lagen die gebuchten Bruttobeiträge der Gruppe bei 6,47 Milliarden Euro.

Die im Jahr 2018 gestartete Transformation des Versicherungskonzerns soll auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden. Man sei bestrebt, Produkte, Lösungen und Services zu entwickeln, die sich näher an den Wünschen der Kundinnen und Kunden orientieren.

Eine wichtige Rolle spiele dabei auch die Digitalisierung der Prozesse, betonte Leitermann. Fortschritte erhofft er sich vor allem durch die seit Dezember bestehende strategische Partnerschaft mit Google Cloud.

Unter anderem wolle man gemeinsam untersuchen, wie Signal Iduna künftig verstärkt auch Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen könnte. Insbesondere in den Vertriebsagenturen sollen dadurch Verwaltungstätigkeiten effizienter gestaltet werden, damit den Mitarbeitern mehr Zeit für die persönliche Beratung bleibt.

Zinsanstieg schwächt Kapitalanlageergebnis

Mit dem Vertrieb zeigte sich Leitermann zu Jahresbeginn sehr zufrieden. In der Sachversicherung legten die Beitragseinnahmen in den ersten drei Monaten des Jahres um 9,6 Prozent zu. Die Krankenversicherung zeigte einen Zuwachs um 1,4 Prozent. Großes Potenzial sieht Signal Iduna in der betrieblichen Krankenversicherung, insbesondere bei kleinen Handwerksbetrieben.

Das Geschäft mit Lebensversicherungen schrumpfte dagegen um 2,7 Prozent. Wie überall in der Branche verliert vor allem das Einmalbeitragsgeschäft an Schwung. Angesichts der gestiegenen Zinsen legen viele Sparer ihr Geld lieber wieder bei Banken an, während Lebensversicherungen als reine Kapitalanlage an Attraktivität verlieren. Bei Policen mit laufender Beitragszahlung konnte Signal Iduna dagegen um 1,6 Prozent wachsen.

Der starke Zinsanstieg machte sich im vergangenen Jahr auch in einem schwächeren Kapitalanlageergebnis bemerkbar. Signal Iduna hat sich zum Teil von niedrig verzinsten Papieren mit Verlusten getrennt, um das freiwerdende Geld zu höheren Zinsen am Markt anlegen zu können.

„Es war die pure Enttäuschung“

Dadurch ist das Gesamtergebnis deutlich zurückgegangen. Lag es 2020 und 2021 bei über 850 Millionen Euro, sank es nun um ein Drittel auf 581,1 Millionen Euro. Am Jahresende 2023 sollen hier 760 Millionen Euro stehen.

Leitermann hält dies für erreichbar, sofern es keine weiteren Verwerfungen an den Kapitalmärkten gibt.

„Persönlich betroffen“ zeigte er sich jedoch über die ganz knapp verfehlte deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund (BVB): „Es war die pure Enttäuschung. Wir hätten den Münchenern gern gezeigt, wie man richtig feiert“, betonte Leitermann. Signal Iduna ist langjähriger Sponsor des Fußballbundesligisten.

Positive Wirkung des Namensrechts

Mit dem Engagement beim BVB ist man laut Signal-Iduna-Vorstandsmitglied Torsten Uhlig dennoch sehr zufrieden – trotz des erneuten Titels für den FC Bayern München und des Ärgers, den es zuletzt mit Teilen der BVB-Fans gab.

Signal Iduna hatte eine Fan-Choreografie unter dem Slogan „Für immer Westfalenstadion“ kritisiert, da das Dortmunder Stadion seit 2005 Signal-Iduna-Park heißt – was wiederum bei den Fans auf Unverständnis gestoßen war.

Uhlig wertete dies am Mittwoch als „regionales Aufflackern“. Bundesweit habe das Namensrecht für den Versicherer eine sehr positive Wirkung, betonte der Signal-Iduna-Vorstand.

