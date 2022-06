Versicherung Start in Österreich: Getsafe will in der Alpenrepublik schneller wachsen als in den bisherigen Märkten

Das Insurtech will die Umsätze bis zum Jahresende verdreifachen. Der Sachversicherer der Getsafe-Gruppe soll 2023 in die schwarzen Zahlen kommen.

Der Getsafe-Gründer sieht weiterhin großes Investoreninteresse. (Foto: Getsafe) Christian Wiens

Frankfurt Zum Start in Österreich gibt das Heidelberger Versicherungs-Start-up Getsafe das Ziel aus, in der Alpenrepublik schneller zu wachsen als in den bisherigen Märkten. Ab sofort können Kundinnen und Kunden dort Haftpflicht-, Hausrat- und Hundehalterhaftpflichtversicherungen abschließen, unter anderem über das Vergleichsportal Durchblicker.

Für Getsafe ist Österreich der zweite Auslandsmarkt nach Großbritannien. Dort hat das Insurtech seit dem Start im Jahr 2020 gut 50.000 Kunden gewonnen. Man lerne bei jedem Markteintritt dazu, sagte Getsafe-Gründer Christian Wiens. In Großbritannien sei das Unternehmen schneller gewachsen als beim Start in Deutschland: „Gleiches werden wir in Österreichs sehen.“ Vorteile in dem Land seien, dass man keine Sprachbarrieren habe und kein neues Kundenservice-Team aufbauen müsse.