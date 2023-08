Versicherung Talanx erzielt bestes Halbjahresergebnis aller Zeiten

München Der Versicherer Talanx hat im ersten Halbjahr das höchste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte erzielt. In der Zeit von Januar bis Juni erreichte der Versicherer aus Hannover einen Konzerngewinn von 827 Millionen Euro, ein Plus von 21 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Gewinntreiber waren deutlich geringere Großschäden und inflationsbedingte Preissteigerungen.

„Für 2023 sind wir deshalb optimistisch, unser Umsatz- und Ergebnisziel trotz der ausstehenden Hurrikansaison übertreffen zu können“, sagte Vorstandschef Torsten Leue. Bisher rechnet der Konzern mit einem Jahresergebnis von 1,4 Milliarden Euro.

Seit Monaten zählt die Talanx-Aktie zum Outperformer unter den Versicherungstiteln. Nach einer kurzen Marktschwäche Anfang März hat der Kurs um mehr als 40 Prozent zugelegt. In der vergangenen Woche erreichte sie ein Allzeithoch von 59,05 Euro.

Hauptgrund dafür ist die deutlich ambitioniertere Strategie, die der Vorstand Ende vergangenen Jahres ausgegeben hatte. Am Kapitalmarkttag im Dezember vergangenen Jahres verkündete der Versicherer überraschend höhere Ziele, mehr Gewinn und einen Sprung bei der Dividende.

Große Wettbewerber wie Allianz, Axa oder Munich Re werben so seit Jahren erfolgreich um die Gunst der Investoren. Talanx wollte mit ambitionierteren Zielen nun deren Interesse wecken. Das ist bisher gelungen.

Die Talanx-Aktie hat seit der Ankündigung der neuen Strategie deutlich an Interesse gewonnen, auch unter Privatanlegern. Der Aufwärtstrend könnte nun weitergehen, hat Talanx doch mit den Zahlen des ersten Halbjahres die ambitionierten Ziele des Strategieplans erreicht oder zum Teil übertroffen.

Nachfrage nach Versicherungsschutz steigt weiter

Das zeigt sich beim Konzernumsatz, den der Versicherer von 19,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 20,9 Milliarden Euro steigern konnte. Die angepeilten 42 Milliarden Euro im Gesamtjahr sind damit gut zur Hälfte erreicht. Talanx profitiert davon, dass die Nachfrage nach Versicherungsschutz weiter hoch ist.

Noch deutlicher zeigt sich das beim Gewinn. Mit 827 Millionen Euro im ersten Halbjahr sind bereits knapp 60 Prozent des Jahresziels von 1,4 Milliarden Euro erreicht. Wären die ersten sechs Monate der Maßstab für das Konzernergebnis, könnte Talanx gar bereits die 1,6 Milliarden Euro erreichen, die sich der Konzern erst für 2025 zum Ziel gesetzt hat.

Finanzvorstand Jan Wicke bremst jedoch diese Erwartungen. Er hält es für unwahrscheinlich, dass das Gewinnwachstum im zweiten Halbjahr im bisherigen Tempo weitergeht. Mögliche Großschäden im weiteren Jahresverlauf, dazu die Gefahr von Verwerfungen an den Kapitalmärkten sowie der anhaltende Krieg in der Ukraine könnten Belastungen für die Versicherungsbranche bedeuten.

„Wir haben eine gewisse Unsicherheit, deswegen sind wir vorsichtig“, so Finanzvorstand Wicke. Das gelte besonders für die bald beginnende Hurrikansaison. Im ersten Halbjahr belasteten Talanx vor allem die hohen Schäden durch das Erdbeben in der Türkei und Syrien, das rund 306 Millionen Euro kostete.

Erstversicherung als Margenbringer

Besonders viel verspricht sich der Konzern in den kommenden Jahren von der Erstversicherung, zu der unter anderem die Tochter HDI gehört. Rund die Hälfte des Gesamtgewinns soll das Segment in Zukunft beitragen, verkündete Konzernchef Torsten Leue im Dezember. Das exakte Jahr, im dem dies so weit sein soll, ließ er jedoch offen.

Nach den ersten sechs Monaten in diesem Jahr sind 44 Prozent davon bereits erreicht, im Vorjahreszeitraum lag die Quote bei 40 Prozent. Den größten Gewinn steuert weiterhin der Anteil am Rückversicherer Hannover Rück bei, an dem Talanx 50,2 Prozent hält. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt meldete am Mittwoch einen Halbjahresgewinn von 960 Millionen Euro.

