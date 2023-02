Versicherung Talanx verdient 2022 mehr als erwartet – Dividende soll steigen

Frankfurt Trotz überdurchschnittlich hohem Schadenaufkommen hat der Versicherer Talanx seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr deutlich gesteigert. Unter dem Strich verdiente der Konzern, zu dem unter anderem der Erstversicherer HDI und der Rückversicherer Hannover Rück gehören, 1,17 Milliarden Euro. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstagmorgen bekannt gab.

Das Ergebnis liegt auch leicht über der eigenen Prognose. Konzernchef Torsten Leue hatte zuletzt das obere Ende der Spanne von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Im Jahr 2023 will der Konzern einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro einfahren. Talanx sieht sich zudem auf Kurs, bis 2025 dann 1,6 Milliarden Euro zu erzielen.

Mit den Vorjahren vergleichbar sind die Werte allerdings nicht, da die Versicherer nun erstmals die neuen Bilanzstandards IFRS 17 und IFRS 9 anwenden müssen. Der Gewinn fällt hier tendenziell etwas höher aus als bisher. Talanx hatte den positiven Ergebniseffekt zuletzt auf 100 Millionen Euro beziffert.

Die Tochter Hannover Rück, an der Talanx mit 50,2 Prozent beteiligt ist, verdiente 2022 unter dem Strich 1,41 Milliarden Euro und erwartet in diesem Jahr einen Gewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro. Das hat der weltweit drittgrößte Rückversicherer bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt. Mit Blick auf die vielen Großschäden, die die Rückversicherer im vergangenen Jahr zu bewältigen hatten, ist das Ergebnis beachtlich.

Talanx wiederum übertraf mit einer Eigenkapitalrendite von 12,9 Prozent im Jahr 2022 den eigenen Zielwert deutlich. Gruppenweit will der Versicherer hier bis 2025 über zehn Prozent liegen.

Die gebuchten Bruttoprämieneinnahmen legten um 17 Prozent auf 53,4 Milliarden Euro zu – ein neuer Rekordwert. Mit der Umstellung auf die neuen Bilanzregeln wird diese Kennzahl künftig entfallen. An ihre Stelle rückt der sogenannte Versicherungsumsatz, der keine Ein- und Auszahlungen von Sparkomponenten und Rückversicherungsprovisionen enthält und somit niedriger ausfällt als die Bruttoprämien.

Talanx will Dividende von zwei Euro je Aktie zahlen

Im laufenden Jahr rechnet Talanx mit einem Versicherungsumsatz von rund 42 Milliarden Euro, wobei der Konzern offenlässt, ob dies eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet.

Talanx bestätigte am Donnerstag nochmals, der Hauptversammlung im Frühjahr eine Dividende von zwei Euro je Aktie vorschlagen zu wollen. Für das Jahr 2021 hatte der Versicherer noch 1,60 Euro je Aktie bezahlt. In den Jahren bis 2025 sollen die Ausschüttungen kontinuierlich bis auf 2,50 Euro je Aktie steigen.

In den vergangenen Wochen hatte sich die Talanx-Aktie positiv entwickelt, zuletzt aber verhalten auf die Zahlen von Hannover Rück reagiert. Analysten schätzten vor allem die Gewinnprognose als sehr vorsichtig ein.

