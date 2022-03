Versicherung Wagniskapitalgeber Allianz X sorgt die Entwicklung bei N26 – Kritik an US-Fintechs

Für die Wagniskapitaleinheit des Versicherers ging es lange bergauf. Allianz-X-Chef Cetin findet klare Worte zu Problemen bei der prominentesten Beteiligung.

Der Allianz-X-Chef hat die Einheit vor vier Jahren komplett umgebaut. (Foto: Allianz) Nazim Cetin

Frankfurt, München In den vergangenen Jahren war die Wagniskapitaltochter des Versicherungsriesen Allianz vom Erfolg verwöhnt. Jetzt muss die Einheit mit dem Namen Allianz X erstmals seit der Umstrukturierung vor vier Jahren mit einigen Herausforderungen zurechtkommen.

Mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs zeichnen sich zum einen deutlich schlechtere Rahmenbedingungen für junge Tech-Unternehmen ab, zum anderen gibt es seit geraumer Zeit bei der prominentesten Beteiligung, der Onlinebank N26, eine Reihe von Wachstumsproblemen. Trotz dieser Schwierigkeiten will Allianz-X-Chef Nazim Cetin an seiner Strategie festhalten, auf reifere Start-ups zu setzen und auch Mehrheitsübernahmen zu tätigen. „Es gibt noch immer Super-Opportunitäten“, so Cetin gegenüber dem Handelsblatt.

Vier Jahre ist es her, dass Cetin die Einheit komplett umgekrempelt hat. Statt junge Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase mit aufzubauen, vollzog Allianz X einen Strategieschwenk und investierte nur noch in Scale-ups, also Start-ups mit bereits funktionierendem Geschäftsmodell in der Wachstumsphase.