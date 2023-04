Versicherung Warnung der Aufseher: Schäden aus dem Klimawandel sind unzureichend versichert

Aktuell sind offenbar nur etwa ein Viertel der klimabedingten Katastrophenschäden in der EU versichert. Auch die Versicherer selbst lassen die Lücke größer werden.

Naturkatastrophen werden häufiger und auch schwerwiegender. (Foto: dpa) Flutkatastrophe im Ahrtal, Juli 2021

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Versicherungsaufsicht Eiopa haben vor einer wachsenden Lücke beim Versicherungsschutz gegen Schäden aus dem Klimawandel gewarnt. Aktuell sind nur etwa ein Viertel der klimabedingten Katastrophenschäden in der EU versichert, in manchen Ländern sogar weniger als 5 Prozent, wie aus einem am Montag veröffentlichten gemeinsamen Diskussionspapier hervorgeht. Deutschland zählt zu den Staaten mit einem Anteil von 35 bis unter 50 Prozent.

„Wir müssen die Inanspruchnahme von Klimakatastrophenversicherungen erhöhen, um die wachsenden Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Wirtschaft und das Finanzsystem zu begrenzen“, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

Der geringe Versicherungsschutz liegt den Angaben zufolge zum Teil daran, dass viele Menschen die Kosten klimabedingter Schäden unterschätzten. Manche scheuten auch Versicherungen und verließen sich lieber auf staatliche Unterstützung.

Da Naturkatastrophen und häufiger und auch schwerwiegender werden würden, dürften die Versicherungskosten steigen. Einige Versicherer könnten die Risikoabdeckung verringern oder bestimmte Arten von Versicherungen gegen Naturkatastrophen nicht mehr anbieten. Das würde die Versicherungslücke weiter vergrößern, warnten EZB und Eiopa. Es müssten daher geeignete Lösungen gefunden werden, sagte Eiopa-Chefin Petra Hielkema. Ansätze könnten die Ausgabe von Katastrophen-Anleihen und öffentliche-private Partnerschaften sein.