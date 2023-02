Versicherung „Wir müssen die Allianz resilienter machen“

München, Frankfurt Die Allianz steht trotz eines Rekordgewinns im vergangenen Jahr vor enormen Herausforderungen. „Wir müssen die Allianz resilienter machen, weil es eine immer größere Zahl von externen Schocks gibt, auf die wir uns einstellen müssen“, sagte Allianz-Chef Oliver Bäte bei der Präsentation der Bilanz am Freitag.

Die drei Konzernsegmente Sachversicherung, Lebensversicherung und Vermögensverwaltung müssen dabei große Aufgaben bewältigen, wenn auch in unterschiedlicher Weise.

Mit einem operativen Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro hatte der Dax-Konzern im abgelaufenen Jahr die Erwartungen der Analysten um rund eine halbe Milliarde Euro übertroffen. Dieses Niveau soll im laufenden Jahr gehalten werden mit einer Spanne von einer Milliarde Euro nach oben wie nach unten.

Die Strategie der Ergebnisfortschreibung verfolgt die Allianz seit Langem. In den vergangenen zehn Jahren wurde die exakt geplante Prognose mit Ausnahme des Coronajahres 2020 jeweils übertroffen.

Deutliche Unterschiede gibt es jedoch im Ergebnisbeitrag, den die drei Säulen des Konzerns künftig leisten sollen. Hier ist die Sachversicherung als bislang schon größter Gewinnbringer besonders gefragt. Sie soll in diesem Jahr sieben Milliarden Euro verdienen und damit rund 800 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Viel Volatilität in den Segmenten Lebensversicherung und Vermögensverwaltung

Benjamin Serra von der Ratingagentur Moody's hob vor allem die Entwicklungen in der Industrie- und der Kreditversicherung positiv hervor - mit einer Einschränkung: Mit einem Ergebnisbeitrag von fast 50 Prozent wäre der Konzern, der bislang als sehr ausgewogen galt, damit von dieser Sparte besonders abhängig.

Die beiden anderen Segmente Lebensversicherung und Vermögensverwaltung werden nach aktueller Planung wohl weniger verdienen als im Vorjahr. Eine eher ungewöhnliche Entwicklung bei der Allianz. In der Lebensversicherung rechnet der Konzern mit fünf Milliarden Euro nach 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr, im Asset-Management sollen es drei Milliarden Euro nach bisher 3,2 Milliarden Euro sein.

„Es herrscht in beiden Segmenten sehr viel Volatilität, insofern planen wir konservativ“, begründet Finanzchef Giulio Terzariol die Prognosen. Für die Analysten kam das offenbar wenig überraschend. Der Ausblick für 2023 bewege sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb etwa Kamran Hossain von der US-Bank JP Morgan.

Allianz hakt mehrere Belastungsfaktoren ab

Positiv dürfte sich auch auswirken, dass manche Belastungsfaktoren aus dem laufenden Jahr weitgehend ausgestanden sein dürften. So kostete der weitgehende Rückzug aus Russland zuletzt rund 400 Millionen Euro, die Hyperinflation in der Türkei schlug mit 200 Millionen Euro zu Buche.

Am meisten belastete den Konzern im vergangenen Jahr jedoch die Aufarbeitung fehlgeschlagener Hedgefonds-Spekulationen der Tochter AGI unter dem Namen Structured Alpha. Konzernchef Bäte betonte am Freitag, dass das Thema für die Allianz abgeschlossen sei. „Die Abwicklung von Structured Alpha liegt hinter uns“, sagte er. Auf Compliance-Seite müsse sich der Konzern aber weiter um Verbesserungen kümmern. Das sei einer der wichtigsten Lernprozesse aus dem Milliardenschaden.

Wichtig sei ihm auch, dass die geflossenen rund sechs Milliarden Euro zu rund 90 Prozent als Entschädigungen an Kunden gingen. Auch Investoren sehen das so. „Es war clever, die Kunden voll zu entschädigen“, sagt Steffen Weyl, Fondsmanager bei Union Investment. Aus seiner Sicht ist das Thema Structured Alpha inhaltlich durch. In der Öffentlichkeit dürfte es zur Hauptversammlung noch einmal aufkommen.

Die Aktie notierte am Freitag im Minus

Nachholbedarf hat die Allianz noch bei selbst gesteckten Ertragszielen, die sich der Konzern mit der Präsentation seiner neuen Strategie Ende 2021 gegeben hat. Der Gewinn je Aktie sollte demnach zwischen fünf und sieben Prozent pro Jahr steigen. Geschafft wurden zuletzt knapp 2,5 Prozent.

Auch die Eigenkapitalrendite, die mindestens 13 Prozent betragen sollte, lag mit 10,3 Prozent darunter. „Ich erwarte, dass wir 2024 diese Ziele erreichen“, kündigte Finanzvorstand Terzariol an.

An der Börse konnte die Allianz mit ihren Zahlen nicht punkten. Am Freitag war das Papier einer der größten Verlierer im Dax. Marktbeobachter sprachen nach den Kursanstiegen in den letzten Wochen auch von Gewinnmitnahmen. Berenberg-Analyst Michael Huttner hatte am Donnerstag zudem damit spekuliert, dass die Allianz mit den Jahreszahlen einen neuen Aktienrückkauf ankündigen könnte. Bestätigt hat sich das jedoch nicht.

Noch läuft das letzte Programm in Höhe von einer Milliarde Euro. Das hatte der Dax-Konzern erst im November aufgelegt, es soll bis maximal Ende dieses Jahres laufen. 544 Millionen Euro wurden bis Anfang Februar in eigene Aktien investiert.

Gleichwohl bleiben die Analysten mehrheitlich positiv gestimmt. Laut Datenanbieter Bloomberg raten mehr als zwei Drittel der Finanzprofis zum Kauf und knapp ein Drittel rät zum Halten der Aktie. Verkaufsempfehlungen gibt es keine.

Auch andere große europäische Versicherer haben sich 2022 in einem schwierigen Umfeld ordentlich geschlagen

Zu den größten Optimisten gehört nach wie vor Huttner von Berenberg, der das Kursziel zuletzt bei 304 Euro sah – und damit mehr als 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Aus seiner Sicht liegt die Bewertung derzeit deutlich unter dem fünfjährigen Schnitt.

Zurückhaltender, was die weitere Entwicklung der Allianz-Aktie betrifft, ist beispielsweise Will Hardcastle von der UBS. Er rät zwar wie Huttner zum Kauf des Papiers, hat das Kursziel aber nur bei 233 Euro gesetzt.

Auch andere große europäische Versicherer haben sich 2022 in einem schwierigen Umfeld ordentlich geschlagen. Der Zurich-Konzern, der bereits vor ein paar Tagen Zahlen vorlegte, konnte den Betriebsgewinn im Jahr 2022 um zwölf Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar steigern. Das ist der höchste Wert seit 2007.

Auch die Schweizer wollen mehr an die Aktionäre ausschütten: Die Dividende soll um zwei Franken auf 24 Franken je Aktie steigen.

„Die Allianz hat die ambitionierteste Dividendenpolitik im Sektor“

Die Allianz hatte mit der Präsentation ihrer Dreijahresstrategie eine jährliche Anhebung um mindestens fünf Prozent oder alternativ eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent angekündigt.

Für das Jahr 2022 erhalten die Aktionäre 11,40 Euro je Aktie nach 10,80 Euro im Vorjahr. „Die Allianz hat die ambitionierteste Dividendenpolitik im Sektor“, lobt Union-Fondsmanager Weyl. Konzernchef Bäte habe damit ein starkes Tool in den Händen.

