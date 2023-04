Versicherung Zurich Deutschland definiert neue Ziele – zum Teil gegen den Branchentrend

Zurich Campus in Köln

Köln Der Kölner Versicherer Zurich Deutschland setzt sich ambitioniertere Ziele für die nächsten drei Jahre. Mit Sachversicherungen will die Deutschlandtochter des Schweizer Versicherungskonzerns stärker wachsen als bisher. Zudem soll die Vertriebskooperation mit der Postbank dem Geschäft mit Lebensversicherungen neuen Schub verleihen. Das teilte Zurich-Deutschlandchef Carsten Schildknecht am Mittwoch bei einem Pressegespräch mit.

Die für die Jahre 2018 bis 2023 definierten Ziele hat Zurich Deutschland laut Schildknecht bereits ein Jahr früher erreicht. Im Rahmen des neuen Strategieprogramms bis 2025 sollen die Beiträge im Schaden-Unfall-Segment nun um vier bis sechs Prozent pro Jahr steigen. Zuletzt hatte sich der Versicherer ein jährliches Wachstumsziel von drei bis fünf Prozent gesteckt.

Das Neugeschäft in der Lebensversicherung soll wie bisher um jährlich acht bis zehn Prozent zulegen – gegen den Branchentrend. Der Versichererverband GDV rechnet in diesem Jahr mit rückläufigem Geschäft, da im Zinsanstieg Anlagen etwa auf Bankkonten wieder attraktiver werden.

Zurich Deutschland will dennoch weitere Kunden hinzugewinnen. Während das Unternehmen bis 2017 auf Schrumpfkurs war, stieg die Zahl der Kunden zwischen 2018 und 2022 deutlich auf über elf Millionen. Laut Finanzchef Torsten Utecht könnte in diesem Jahr die Marke von zwölf Millionen Kunden überschritten werden.

Versicherungsbeiträge fallen unter sechs Milliarden Euro

Mit dem Geschäftsjahr 2022 zeigte er sich zufrieden, auch wenn die Versicherungsbeiträge der Zurich Deutschland im Vorjahresvergleich um 5,7 Prozent auf unter sechs Milliarden Euro fielen. In der Lebensversicherung gingen die Bruttobeiträge um 14,7 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zurück. Utecht erklärte dies unter anderem mit einem Sondergeschäft des Pensionsfonds im Jahr 2021.

Der Verkauf von Lebensversicherungs-Altbeständen mit Garantiezins an den Abwickler Viridium, den Zurich im vergangenen Jahr angekündigt hat, soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Im Neugeschäft mit fondsgebundenen Policen erreichte der Versicherer indes ein Plus von 24 Prozent. Der Erfolg hängt stark von der Kooperation mit der Deutschen Bank ab. Seit 2023 bietet auch deren Tochter Postbank die Versicherungsprodukte der Zurich an. Mit etwa 500 verkauften Policen pro Woche sei die Zusammenarbeit sehr gut angelaufen, so Schildknecht.

Carsten Schildknecht

Im Schaden- und Unfallgeschäft stieg die Bruttoprämie im vergangenen Jahr um 6,7 Prozent auf fast 2,9 Milliarden Euro. Hier macht sich die Partnerschaft mit der Elektronikkette Media Markt Saturn bemerkbar, über die Zurich Deutschland Garantieverlängerungen verkauft. In der Industrieversicherung erreichte das Unternehmen 2022 erstmals ein Prämienvolumen von über einer Milliarde Euro.

Das operative Ergebnis von Zurich in Deutschland, wozu auch die Tochter DA Direkt gehört, lag 2022 mit 449 Millionen Euro deutlich höher als im Vorjahr. Auf der Kostenseite sieht Schildknecht noch Verbesserungspotenzial. Man habe die Kostenquoten zwar auf Wettbewerbsniveau gebracht. Ziel sei aber, besser als der Marktdurchschnitt zu werden.

