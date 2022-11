Versicherungen Generali trotz Abschreibungen in Russland weiter im grünen Bereich

Der Gewinn des italienischen Versicherers bleibt im Vorjahresvergleich hoch – obwohl der Konzern im vorherigen Quartal weitere Investitionen in Russland abschreiben musste.

Trotz russischer Abschreibung bleibt der Nettogewinn von Generali hoch. (Foto: Reuters) Hauptsitz des italienischen Versicherers in Mailand

Mailand Der führende italienische Versicherer Generali hat den Gewinn im abgelaufenen Quartal trotz weiterer Abschreibungen in Russland stabil gehalten und sieht sich auf Kurs zu den Zielen für 2024. Der Nettogewinn lag bei 2,23 (Vorjahr: 2,24) Milliarden Euro, obwohl Generali 141 Millionen Euro auf Investitionen in Russland abschreiben musste, unter anderem auf die 38,5-Prozent-Beteiligung am Versicherer Ingosstrakh.

Von Generali befragte Analysten hatten nur mit 2,05 Milliarden Euro Gewinn gerechnet. Das operative Ergebnis legte um acht Prozent zu, nachdem die steigenden Zinsen dem Lebensversicherungs-Geschäft Rückenwind geben. Die Beitragseinnahmen stiegen um 1,3 Prozent auf 59,8 Milliarden Euro, wobei die Komposit-Sparte um mehr als zehn Prozent zulegte.

Mehr: Versicherer Zurich übertrifft Finanzziele

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen