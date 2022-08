Versicherungen Probleme bei Proxalto: Kunden klagen über verzögerte Auszahlungen des Lebensversicherers

Obwohl sich im Internet Beschwerden häufen, spricht die Gesellschaft von Einzelfällen. Sie verweist auf temporäre Unterbrechungen wegen Modernisierungen.

Proxalto stand zuletzt an erster Stelle der Beschwerdestatistik. (Foto: dpa) Lebensversicherungen

München, Frankfurt Marika K. (*) muss starke Nerven beweisen: Seit Wochen steht sie in Kontakt mit dem Lebensversicherer Proxalto. Die Versicherte wartet auf die Auszahlung ihres fälligen Rentensparvertrags, den sie im Jahr 2000 bei der Volksfürsorge abgeschlossen hatte.

In einer E-Mail an das Handelsblatt schildert K. die Problematik: „Im Gespräch mit dem Kundenservice erhielt ich – so wie andere Betroffene augenscheinlich auch – ausschließlich vage variierende Aussagen über den Auszahlungstermin.“ Der Versicherer habe unter anderem behauptet, keinen Zugang zu den Daten wegen einer „Systemumstellung“ zu haben.

Das langwierige Prozedere von K. steht exemplarisch für weitere Fälle, die sich im Internet finden. So beschreiben in den Kommentarspalten des Bewertungsportals Trustpilot immer mehr Kunden Probleme mit Proxalto. Häufig geht es dabei um die Auszahlung abgelaufener Lebensversicherungen, bei der Kunden nach eigenen Worten immer wieder vertröstet werden. Mal fehlen Unterlagen, mal mache die Umstellung der IT eine Bearbeitung nicht möglich.