Versicherungen Talanx kauft Liberty-Mutual-Töchter in Lateinamerika

Der MDax-Versicherungskonzern Talanx übernimmt die Lateinamerikasparte von Liberty Mutual. Dadurch wird Talanx zum größten Versicherer in Chile, in Brasilien zum Zweitgrößten.

Der deutsche Versicherer expandiert nach Lateinamerika. (Foto: dpa) Talanx

München Der Versicherungskonzern Talanx übernimmt für umgerechnet rund 1,38 Milliarden Euro das Lateinamerikageschäft vom US-Versicherer Liberty Mutual Insurance. Das Geschäft werde von der Tochtergesellschaft HDI International abgewickelt, teilte der MDax-Konzern am Samstag in Hannover mit.

Der Kauf umfasst demnach das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro auf. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen und wird laut Talanx für das erste Halbjahr 2024 erwartet.

Für Talanx bedeutet das in Südamerika einen großen Sprung. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Sparte HDI International in Brasilien, Kolumbien und Chile Prämieneinnahmen von rund 1,4 Milliarden Euro. In Chile steigt Talanx damit eigenen Angaben zufolge in der Sachversicherung zur Nummer eins auf, in Brasilien zur Nummer zwei.

„Die Akquisition fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein, in unseren Kernmärkten durch organisches und anorganisches Wachstum marktführende Stellungen zu erlangen“, sagte Vorstandschef Torsten Leue. 45 Prozent des Geschäfts mit Privatkunden und kleinen Firmen außerhalb Deutschlands kommen künftig aus Lateinamerika.

Der Kauf werde das Ergebnis und die Eigenkapitalrendite rasch nach dem für das erste Halbjahr 2024 erwarteten Abschluss verbessern, teilte Talanx mit. Eine Kapitalerhöhung braucht der Konzern dafür nicht: Der Milliardenzukauf könne aus Eigenmitteln finanziert werden, sagte ein Sprecher.

Liberty Mutual, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit aus Boston, hatte sein Lateinamerika-Geschäft – wie auch das in Teilen Südeuropas – schon vor einiger Zeit zum Verkauf gestellt und dafür die Investmentbank JPMorgan angeheuert. Berichten zufolge hatten auch Generali und Zurich dafür Interesse angemeldet. Das Rückversicherungsgeschäft von Liberty in Südamerika ist nicht Teil des Verkaufs.

