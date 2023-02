Versicherungen Versicherer-Chef warnt vor Kostenexplosion bei Pflichtversicherung

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr wurde über die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden diskutiert. Der Versichererverband befürchtet teure Folgen.

München Der Präsident des Versichererverbandes GDV, Norbert Rollinger, warnt die Bundesregierung vor teuren Folgen einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden wie Hochwasser und Erdrutsche.

„Eine Pflichtversicherung löst das Problem nicht“, sagte Rollinger, der im Hauptberuf Chef des Versicherers R+V ist, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie schaffe Fehlanreize für Hausbesitzer, wenn sie nicht mit einem besseren Schutz der Gebäude vor Naturkatastrophen und strengeren Bauvorschriften in gefährdeten Gebieten verbunden sei. „Schlimm wäre, wenn die Politik die Pflichtversicherung beschließen würde – und sonst nichts tut. Dann droht eine Kostenexplosion in der Gebäudeversicherung“, mahnte Rollinger.

Die Flutkatastrophe an der Ahr hatte die Debatte über eine bessere Absicherung gegen Elementarschäden angeheizt. Bisher hat nur jeder zweite Hausbesitzer eine Versicherung, die Schäden abdeckt. Vor allem in Norddeutschland ist die Quote niedriger. Doch die Entscheidung über eine Pflichtversicherung liegt auf Eis, weil es innerhalb der Bundesregierung sowie zwischen Bund und Ländern keine Einigkeit gibt.

Der GDV plädiert dafür, die Elementarschaden-Deckung zum Teil der Gebäudeversicherung zu machen, die etwa Sturmschäden abdeckt. Wer das nicht wolle, müsse sie ausdrücklich abwählen. „Mit einer Opt-out-Lösung – am besten auch für den Bestand – könnten wir die Durchdringung deutlich auf 70 bis 80 Prozent erhöhen", sagte Rollinger. Die bestehenden Verträge anzupassen, muss aber der Gesetzgeber erlauben. „Wenn so viele Hausbesitzer abgesichert sind, könnte man das Samariter-Syndrom des Staates bei Naturkatastrophen vielleicht unterdrücken." Bisher sagt die Politik unter dem Eindruck einer Flutkatastrophe meistens Hilfe für jene Betroffenen zu, die nicht dagegen abgesichert sind. Bei der R+V Versicherung funktioniere das bereits gut. „Im Neugeschäft schließen das 80 Prozent ab", sagte Rollinger. „Wir haben die Versicherungsquote im Bestand damit schon auf 70 Prozent gesteigert." Die Beitragseinnahmen in der Wohngebäude-Versicherung seien damit im vergangenen Jahr um 9,7 Prozent auf 564 Millionen Euro gestiegen.