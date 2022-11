Versicherungen Versicherungsgruppe Zurich übertrifft Finanzziele

Wenngleich der Wirbelsturm „Ian“ für den Konzern teuer wird, schätzt der Versicherer, die Finanzziele für 2020-2022 zu übertreffen.

Die Zurich-Versicherungsgruppe

Zürich Die Zürich Insurance Group wartet vor der Veröffentlichung neuer Finanzziele mit einem kräftigen Prämienplus auf. Teuer zu stehen kommt Europas fünftgrößtem Versicherer indes der Wirbelsturm „Ian“ mit netto schätzungsweise 550 Millionen Dollar vor Steuern. Infolgedessen dürfte die Katastrophenschadenquote im Zeitraum Januar bis September schätzungsweise zwei Prozentpunkte über dem langfristigen Trend liegen, erklärte Zurich am Donnerstag. Das Unternehmen sieht sich auf Kurs, die für die Periode 2020 bis 2022 ausgerufenen Finanzziele zu übertreffen. Neue Vorgaben will Zurich in der kommenden Woche bekanntgeben.

In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Einnahmen in den ersten neun Monaten bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen sowie Wechselkurseffekte um 13 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar. In der Lebensversicherung nahm das sogenannte Jahresprämienequivalent aus dem Neugeschäft bereinigt um zwei Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zu. Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine starke Kapitalposition. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende September bei 252 Prozent. Das Unternehmen will basierend auf dem SST-Regelwerk mindestens 160 Prozent des benötigten Kapitals vorhalten. Gewinnzahlen veröffentlicht der Konzern nur zum Halbjahr und am Jahresende. Mehr: Geschäftszahlen im Newsblog Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

