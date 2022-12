Versicherungs-Start-up Wefox-Chef Julian Teicke: „Der klare Fokus im Jahr 2023 ist die schwarze Null“

Frankfurt Das Versicherungs-Start-up Wefox will die Umsätze im Jahr 2023 um weitere 50 Prozent steigern und in die Gewinnzone kommen. „Der klare Fokus ist die schwarze Null“, sagte Wefox-Mitgründer Julian Teicke im Handelsblatt-Gespräch.

Trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds habe man die Umsätze im zu Ende gehenden Jahr auf etwa 600 Millionen Euro verdoppeln und das Ergebnis verbessern können. Die Kundenzahl sei auf 2,7 Millionen gestiegen. Das Ziel, bis zum Jahresende die Marke von drei Millionen Kundinnen und Kunden zu knacken, wurde damit aber leicht verfehlt.

In Summe scheint das Berliner Start-up mit Schweizer Wurzeln ordentlich durch ein herausforderndes Jahr gekommen zu sein. Während andere Fintechs Mitarbeiter entlassen mussten oder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, konnte Wefox im Sommer weitere 400 Millionen Dollar bei Investoren einsammeln. Die Bewertung stieg dabei auf 4,5 Milliarden Dollar.

Zugleich gingen die aktuellen Krisen rund um Ukrainekrieg, steigende Zinsen und hohe Inflation nicht spurlos an dem Unternehmen vorüber. Wefox musste sich wie viele andere Start-ups auch an die neuen Rahmenbedingungen anpassen und im Jahresverlauf umsteuern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Längerfristige Investitionen hat Wefox zurückgestellt

„Investitionen in Innovationen, die sich erst in der Zukunft auszahlen, haben wir deutlich zurückgefahren“, erklärt der Wefox-Chef. „Wir investieren nur noch in Produkte, die im ersten Jahr profitabel werden können.“ Für Teicke, der normalerweise lieber über seine ambitionierten Zukunftsvisionen spricht, ist das ein deutlicher Strategieschwenk.

Statt auf schnelles Wachstum setzt er jetzt auf Kostendisziplin. Was das für verschiedene Projekte – wie etwa die Entwicklung eines Präventionsprodukts, das Kunden vor Schäden warnt – bedeutet, will Teicke nicht kommentieren.

>> Lesen Sie hier: Kommen diese 36 deutschen Milliarden-Start-ups durch die Krise?

Die Verschiebung der Prioritäten gehe mit einem Kulturwandel im Unternehmen einher. Obwohl Profitabilität das oberste Ziel ist, will Wefox die Umsätze im Jahr 2023 um 50 Prozent auf 900 Millionen Euro steigern. „Der Druck, mit den gleichen Ressourcen mehr zu erreichen, erhöht sich daher deutlich“, sagt Teicke.

Dadurch stiegen auch die Erwartungen an die aktuell 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Wir haben sehr transparent kommuniziert, dass wir künftig schneller agieren müssen, wenn Ziele nicht erreicht werden.“ Nicht jeder sei bereit, so viel für das Unternehmen zu geben, und werde es möglicherweise verlassen.

Deutlich wird das auch an der zum Teil harschen Kritik, die auf dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu nachzulesen ist. Einige bemängeln, dass der Druck zu hoch sei und dass Wefox mehr Wert auf eine positive Außendarstellung als auf eine gute Arbeitsatmosphäre lege. Teicke ist dennoch überzeugt, dass eine konsequentere Leistungsbeurteilung letztendlich die Kolleginnen und Kollegen belohne, die schon immer sehr viel leisten.

Die Prozesse müssen sich an das schnelle Wachstum anpassen

Wichtig ist Teicke auch, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen. Jede negative Kundenerfahrung sei eine zu viel: „Durch das schnelle Wachstum der letzten Jahre müssen wir die Prozesse anpassen, damit wir im Kundenservice und der Schadenbearbeitung effizienter werden.“ Der Mitgründer glaubt, hierzu das richtige Geschäftsmodell aufgebaut zu haben. Wefox verkauft seine Policen nicht im Direktvertrieb, sondern über Berater, Makler und weitere Partner. Diese bieten neben den Versicherungen der Wefox Insurance auch Produkte anderer Versicherer an.

Den Großteil des Umsatzes generiert Wefox daher über Provisionseinnahmen. Das Geschäft des hauseigenen Versicherers war bislang eher klein und von Kfz-Versicherungen dominiert. Teicke zufolge hat sich das Prämienvolumen 2022 aber auf über 180 Millionen Euro mehr als vervierfacht und damit auf etwa 30 Prozent des Gesamtumsatzes.

Profitabel ist der Versicherer jedoch nicht. „Die sehr hohe Schadenquote aus dem Jahr 2021 hat sich reduziert, ist aber noch nicht auf dem Niveau, das wir längerfristig anstreben“, sagt Teicke. Sukzessive soll sich das Produktangebot der Wefox Insurance erweitern. Im Jahr 2023 ist die Einführung einer Unfall- und einer Risikolebensversicherung geplant.

Die weitere Auslandsexpansion will Teicke behutsam angehen. Die meisten Umsätze macht Wefox derzeit in Deutschland, der Schweiz und Italien. Auch das Geschäft in Polen, Österreich und den Niederlanden sei gut angelaufen. „Frankreich, Spanien und Großbritannien schauen wir uns an. Ein schneller Markteintritt ist momentan aber nicht geplant“, so Teicke.

Ein Grund ist, dass 2023 für Verbraucher noch schwieriger werden könnte als das laufende Jahr. Zudem bleibe die Unsicherheit an den Finanzmärkten hoch, meint der Wefox-Chef. Er sei daher froh, in den letzten Jahren genügend Geld aufgenommen zu haben. Eine neue Finanzierungsrunde beziehungsweise einen Börsengang habe man derzeit nicht im Blick.

Mehr: Frühphaseninvestor Speedinvest macht mit frischem Geld Jagd auf Start-ups