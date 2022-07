Versicherungsbranche Swiss Re: Inflation bremst Wachstum der Versicherungsbranche

Der Schweizer Rückversicherer warnt vor schwierigen Zeiten für die Versicherungsbranche. Dank steigender Zinsen dürften die Anlagerendite längerfristig jedoch anziehen.

Swiss Re schätzt das Geschäftsumfeld für Versicherer mittelfristig als schwierig ein. (Foto: Reuters) Swiss Re-Logo

Zürich Die globale Versicherungsbranche steuert nach Einschätzung des Schweizer Rückversicherers Swiss Re im laufenden Jahr trotz Konjunkturabschwächung auf rekordhohe Prämieneinnahmen zu. Swiss Re warnt in einer am Mittwoch verfügbaren Studie allerdings, dass das Geschäftsumfeld mittelfristig schwierig bleiben dürfte.

Die Konjunkturabschwächung und die in vielen Ländern ausufernde Teuerung würden die realen Prämieneinnahmen schmälern und die Schadenkosten hochtreiben. Einen Silberstreif am Horizont ortet Swiss Re allerdings: Dank steigender Zinsen dürften die Anlagerenditen längerfristig anziehen.

Swiss Re schätzt, dass die Prämieneinnahmen 2022 weltweit nominal um 6,1 Prozent auf 7,3 Billionen Dollar klettern und damit erstmals die Marke von sieben Billionen Dollar überschreiten werden.

Die Treiber für diese Entwicklung sieht der Münchener-Rück-Rivalen in einer andauernden Erholung vom Einbruch in der Corona-Pandemie, Tariferhöhungen in der Schaden- und Unfallversicherung sowie der steigenden Nachfrage nach Versicherungen vor allem in Wachstumsmärkten.

Real, also inflationsbereinigt, dürfte sich das Prämienplus im laufenden Jahr indes lediglich auf 0,4 Prozent belaufen. Und auch 2023 dürfte das reale Wachstum unter dem langjährigen Schnitt von 2,4 Prozent liegen. Mehr: Ex-Axa-Vorständin wechselt zu Element