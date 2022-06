Versicherungskonzern Allianz verkauft Mehrheit an Geschäft in Russland

Käufer ist die Interholding, der Mutterkonzern des russischen Konkurrenten Zetta Insurance. Die Allianz verliert durch den Deal rund 400 Millionen Euro.

Interholding übernimmt die Mehrheit am Russland-Geschäft. (Foto: ullstein bild/Getty Images) Allianz

Berlin/München Die Allianz will sich nicht vollständig aus Russland zurückziehen, aber ihr Engagement dort reduzieren. Der Dax-Konzern verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an seinem russischen Geschäft an Interholding, den Eigentümer des russischen Sachversicherers Zetta Insurance. Einen Preis nannte der Versicherer nicht, wohl aber einen negativen Effekt der Transaktion in Höhe von rund 400 Millionen Euro.

Die Allianz werde nach Abschluss der Transaktion noch 49,9 Prozent an dem kombinierten Unternehmen besitzen, teilte das Münchener Unternehmen am Freitag mit. Die negative Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung ergebe sich vor allem durch die Umgliederung bereits im Eigenkapital erfasster negativer Währungseffekte. Die Solvenzkapitalisierung und Cash-Position seien davon nicht beeinträchtigt. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörden steht noch aus.

Vorstandschef Oliver Bäte hatte auf der Hauptversammlung Anfang Mai gesagt, die Allianz werde in Russland kein Neugeschäft mehr machen und auch nicht mehr investieren, nachdem das Land in die Ukraine einmarschiert ist. „Wir bauen unser Geschäft geordnet, aber entschieden ab“, hatte Bäte angekündigt. Ob es dauerhaft bei der Minderheitsbeteiligung bleiben soll, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Ziel der Vereinbarung sei es, die Kontinuität für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten. Zetta Insurance hat laut Allianz mehr als 120 Verkaufsstellen in Russland, mit über 6500 Agenten in mehr als 150 russischen Städten. Das Unternehmen betreut mehr als eine Million Kunden zusätzlich zu kleinen und mittleren Unternehmen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Zuletzt hatte sich eine Reihe von Unternehmen aus Russland zurückgezogen. So verkaufte der Rivale Zurich sein Russland-Geschäft an elf Mitarbeiter. Talanx hatte bereits Ende Dezember ihre russische Lebensversicherungs-Tochter CiV Life an die Sovcombank abgegeben.