Versicherungskonzern Hedgefonds-Streit: Allianz einigt sich mit US-Justiz

Frankfurt, München, New York Der Skandal rund um fehlgeschlagene Hedgefonds-Strategien hat für den Münchner Versicherer Allianz eine neue Qualität erreicht. In einem Vergleich mit dem US-Justizministerium musste sich die US-Einheit der Fondstochter Allianz Global Investors (AGI) des Wertpapierbetrugs schuldig bekennen.

Die US-Behörden werfen der AGI vor, dass sie die Fondsmanager nicht konsequent genug kontrolliert hat. Die Fondsmanager selbst sollen die Entwicklung der unter dem Namen Structured Alpha bekannten Fonds manipuliert haben. Anleger wie US-Pensionsfonds hatten mit den Fonds zu Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020 sieben Milliarden Dollar verloren. Bisher war davon ausgegangen worden, dass es sich um Fehlspekulationen handelte.

Der Vergleich hat für die Allianz nicht nur finanzielle Folgen. Die AGI darf für zehn Jahre kein Geschäft mehr mit Investmentfonds mit einer US-Lizenz machen. Die Fondstochter der Allianz kann die Investorengelder aber an einen anderen Vermögensverwalter transferieren. Dabei geht es um 120 Milliarden Dollar, rund ein Viertel des für Dritte verwalteten Vermögens der AGI.

Der Vergleich mit dem Justizministerium sieht außerdem eine Strafe von 2,33 Milliarden Dollar vor, zusätzlich muss der Konzern die Anleger mit 3,24 Milliarden Dollar für ihren verlorenen Einsatz entschädigen. Von der Strafe würden ihr aber 1,89 Milliarden Dollar erlassen, weil sie den Anlegern bereits mehr Entschädigungen gezahlt habe, heißt es in dem Vergleich. Weitere 463 Millionen würden zugunsten der Staatskasse eingezogen.

In einem separaten Vergleich zahlt die Allianz 675 Millionen an die US-Wertpapieraufsicht SEC. Bereits in der vergangenen Woche hatte Finanzvorstand Giulio Terzariol erläutert, dass die gebildeten Rückstellungen von insgesamt 5,6 Milliarden Euro ausreichend seien für Entschädigungen und Strafzahlungen.

Auch für die verantwortlichen Fondsmanager wird der Skandal juristische Folgen haben. Der Chef-Investor Greg Tournant, sowie zwei Fondsmanager sollen die Entwicklung der Fonds über Jahre hinweg systematisch manipuliert haben. Chef-Investor Tournant werde der Verschwörung, des Wertpapier- und Anlagebetrugs und der Behinderung der Justiz beschuldigt. Er habe sich in Denver den Behörden gestellt, sagte ein Sprecher des Justizministeriums.

Am Dienstag wurde ebenfalls bekannt, dass die US-Tochter der AGI ein verwaltetes Vermögen von 120 Milliarden Dollar an den US-Vermögensverwalter Voya IM übertragen will.

Trotz der Meldungen über das Schuldeingeständnis der Fondstochter stieg der Börsenkurs der Allianz am Dienstag bis kurz vor Handelsschluss um gut ein Prozent.

