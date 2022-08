Baufinanzierung Nach starkem Anstieg: Experten sehen Entspannung bei Bauzinsen

Das aktuelle Umfeld am Markt hat bei Immobilienkrediten zu einer Trendwende geführt, die von Wohnungskäufern begrüßt werden dürfte.

Experten sehen den Anstieg der Bauzinsen gebremst. Sie rechnen damit, dass die Zinsen bis Jahresende konstant bleiben oder nur minimal steigen. (Foto: dpa) Neubauten in Sachsen

Frankfurt Es ist das Thema in der Immobilienbranche: die steigenden Bauzinsen. Denn es war nicht zuletzt die Möglichkeit, einen Immobilienkauf günstig zu finanzieren, die in den vergangenen Jahren zu einem Boom am Immobilienmarkt führte. Doch im vergangenen Sommer setzte eine Trendwende ein: Die Bauzinsen stiegen. Experten befürchteten, dass infolge der teureren Baufinanzierung auch die Preise für Wohnimmobilien unter Druck kommen könnten. Aber: Derzeit scheint der Anstieg gestoppt.

Gerade sind die Zinsen für Baufinanzierungen sogar leicht zurückgegangen. Und Experten geben vorsichtige Entwarnung: Es wird damit gerechnet, dass die Bauzinsen bis Jahresende nur noch wenig steigen oder sich seitwärts bewegen.

„In Deutschland haben die Rezessionssorgen zuletzt die Inflationsbefürchtungen überflügelt“, erklärt Mirjam Mohr, im Vorstand des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp zuständig für das Privatkundengeschäft. „Deshalb haben die Bauzinsen auch seit der EZB-Entscheidung vergangene Woche nachgegeben. Aktuell liegen sie knapp unter drei Prozent.“

Baufinanzierung: Bauzinsen nach EZB-Entscheidung leicht gesunken