Berkshire Hathaway „Woodstock für Kapitalisten“ ist zurück: Buffett begrüßt Aktionäre in Omaha und kauft Aktien für 51 Milliarden Dollar

Der Star-Investor hat kräftig eingekauft und im ersten Quartal 51 Milliarden Dollar in neue Aktien gesteckt. Besonders beim US-Ölkonzern Chevron legte er zu.

Wegen der Pandemie war das legendäre Aktionärstreffen für zwei Jahre ausgesetzt worden. (Foto: Bloomberg) Berkshire Hathaway

Omaha Warren Buffett lief zur Hochform auf. „Wir haben immer so viel Spaß, wenn ihr zu Besuch kommt“, schwärmte der Chef von Berkshire Hathaway, als er am Samstag seine Aktionäre am Konzernsitz in Omaha begrüßte. Zum ersten Mal seit 2019 konnte der Star-Investor seine legendäre Hauptversammlung wieder mit Publikum abhalten, und mehr als 10.000 Anteilseigner sind dafür eingeflogen.

Das waren deutlich weniger als die 40.000, die vor der Pandemie nach Omaha gereist sind, aber immerhin. Buffett war noch nie ein Fan von Zoom-Meetings und schätzt den Austausch mit seinen Aktionären auf dem dreitägigen Event, das er „Woodstock für Kapitalisten“ getauft hat.

Warren Buffet kauft fürs Portfolio Aktien für 51 Milliarden Dollar

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen