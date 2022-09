BGH-Urteil zu Gebäudeversicherung Auch wenn nur einer den Schaden hat: Alle Wohnungseigentümer müssen Selbstbeteiligung zahlen

Die Gebäudeversicherung sorgt in Eigentümergemeinschaften oft für Streit. Schäden treten vielleicht nur in einzelnen Wohnungen auf – laut BGH müssen sich unter Umständen alle beteiligen.

Durch höhere Selbstbehalte lassen sich Versicherungsbeiträge senken. (Foto: dpa) Mehrfamilienhäuser

Karlsruhe Wohnungseigentümer können verpflichtet sein, einen Schaden in der Anlage gemeinschaftlich mitzubezahlen, der nur eine einzige fremde Wohnung betrifft. Eine solche Regelung bei der Gebäudeversicherung sei grundsätzlich rechtmäßig, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag. Eine höhere Selbstbeteiligung bedeute niedrigere Versicherungsbeiträge, und davon profitierten alle. Also müssten auch alle gemeinsam die Kosten tragen. Es kann aber auch Gründe für eine abweichende Regelung geben (Az. V ZR 69/21).

Über die Aufteilung des Selbstbehalts wird offenbar seit Jahren immer wieder heftig gestritten, wie die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner in der Verhandlung am 1. Juli gesagt hatte. Viele Wohnungseigentümergemeinschaften dürften das Urteil daher mit Interesse verfolgen.

Eine Wohngebäudeversicherung springt ein, wenn ein Haus beschädigt oder ganz zerstört wird. Abgesichert sind üblicherweise Schäden durch Leitungswasser, Feuer und durch Naturgefahren wie Sturm und Hagel.