Capgemini-Report Deutschlands Reiche setzen auf Aktien, alternative Anlagen und Immobilien

In der Bundesrepublik hat die Zahl der Privatpersonen, die mindestens eine Million Dollar investierbares Vermögen besitzen, zuletzt zugenommen. Sie zeigten sich vergleichsweise risikofreudig.

Trotz Corona-Pandemie nahm die Zahl der reichen Privatpersonen laut Report zuletzt zu. (Foto: DEEPOL by plainpicture) Wohlhabende Frau (Symbolbild)

Frankfurt Die Zahl der wohlhabenden Privatpersonen und Millionäre ist im vergangenen Jahr trotz Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Das geht aus dem „World Wealth Report“ der Beratungsgesellschaft Capgemini hervor. Sie hat dafür High Net Worth Individuals (HNWI) unter die Lupe genommen. Als HNWI gelten Privatpersonen, die mindestens eine Million Dollar investierbares Vermögen besitzen.

Laut dem Report gehen die Investoren riskantere Anlagestrategien ein und stellen wachsende Ansprüche an ihre Banken und Vermögensverwalter. Dabei sei der Unmut der HNWI über mangelnde digitale Kompetenzen und Angebote groß.

Deutschland rangiert mit 1,633 Millionen HNWIs weltweit an dritter Stelle hinter den USA und Japan. China liegt knapp dahinter an vierter Stelle. In Deutschland nahm die Zahl der Reichen in dieser Klasse im vergangenen Jahr um 6,4 Prozent zu. Zu den Hauptgründen zählen der Beratungsgesellschaft zufolge Kursgewinne bei Technologie-Aktien, staatliche Hilfsmaßnahmen, die 2021 noch ultralockere Geldpolitik der Notenbanken sowie die konjunkturelle Erholung.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen