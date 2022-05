 Coinbase-Quartalszahlen: Coinbase kämpft mit Umsatzeinbruch und Millionenverlust

Coinbase hat seine Bilanz für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Wir zeigen die aktuellen Quartalszahlen und ziehen Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den jüngsten Quartalszahlen von Coinbase

Der Nettoumsatz von Coinbase für das erste Quartal 2022 belief sich auf 1,17 Milliarden US-Dollar .

. Der Nettoverlust von Coinbase betrug 429,7 Millionen US-Dollar.

Der Verlust pro Aktie betrug nun 1,98 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Coinbase die Quartalszahlen zu Q1 2022?

Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2022 von Coinbase wurden am 10. Mai 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen hat seinen Aktionärsbrief für das erste Quartal 2022, einschließlich der Finanzergebnisse, auf der Investor Relations-Website veröffentlicht.

Wie hoch ist der Umsatz von Coinbase im ersten Quartal 2022 ausgefallen?

Coinbase erzielte in Q1 2022 einen Nettoumsatz in Höhe von 1,17 Milliarden US-Dollar. Damit sind die Erlöse von Coinbase im Vorjahresvergleich um 35 Prozent eingebrochen.

Auch das Nutzerwachstum stockte im Vergleich zum vorangegangenen Quartal. In Q1 ging die Zahl der verifizierten neuen Nutzer der Krypto-Börse um 2,2 Millionen zurück.

Das gesamte Handelsvolumen belief sich dabei auf 309 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 44 Prozent gegenüber Q4 entspricht.

Wie hoch war der Gewinn von Coinbase in Q1 2022?

Coinbase verzeichnete zudem einen Nettoverlust in Höhe von von 429,7 Millionen US-Dollar kannak. Anleger reagierten auf das verlangsamte Wachstum enttäuscht und ließen die Coinbase-Aktie nachbörslich zeitweise im zweistelligen Prozentbereich abstürzen.

Wie hat sich die Coinbase-Aktie seit dem Börsengang 2021 entwickelt?

Die Coinbase-Aktie war zum Börsengang am 14. April 2021 bei 381 Dollar gestartet und in der Spitze auf 429,54 Dollar gestiegen. Beim US-Börsenstart lag sie 131 Dollar über dem Referenzpreis von 250 Dollar. In den Wochen nach dem erfolgreichen IPO fiel der Kurs der Coinbase-Aktie aber unter diesen Referenzpreis auf ein erstes Tief von 208 Dollar. Ähnlich wie die Kryptowährungen verliert die Aktie seit Monaten an Boden. Seit März 2022 hat die Aktie etwa mehr als 70 Prozent verloren.

Aktuell notiert die Coinbase-Aktie bei rund 60 Dollar. (Stand: 11. Mai 2022) Hier geht es zum aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Wie viele Nutzer hat die Krypto-Plattform Coinbase?

Coinbase gibt an, dass die Kryptoplattform im rund 98 Millionen registrierte Nutzer hat.

Wie viele Kryptowährungen sind 2022 auf Coinbase handelbar?

Auf Coinbase können aktuell mehr als 90 unterschiedliche Kryptowährungen gehandelt werden – darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Internet Computer. Auch Digitalwährungen wie Dogecoin sind nun auf der Kryptoplattform handelbar. Anleger sollten bei der großen Anzahl an Kryptowährungen aber Vorsicht walten lassen.

