Eine Handelsblatt-Auswertung der vergangenen 34 Jahre zeigt, warum es für den Dax-Kurs wieder bergab gehen könnte. Sie zeigt aber auch, dass eine Erholung dynamisch verlaufen würde.

Eine Analyse der Dax-Historie zeigt: Der deutsche Leitindex hat noch Luft nach unten. Dax-Verlauf seit 1988

Düsseldorf Anlegerinnen und Anleger treibt vor allem eine Frage um: Liegt der tiefste Punkt am Aktienmarkt bereits hinter uns, oder fallen die Kurse noch einmal unter die bisherigen Jahrestiefststände? Oder anders gefragt: Lohnt sich nach den Kursverlusten in diesem Jahr bereits der breite Einstieg in den Markt, oder ist es besser, noch abzuwarten?

Um sich einer Antwort anzunähern, hat das Handelsblatt den gesamten Kursverlauf des deutschen Leitindexes Dax seit dem Jahr 1988 analysiert. Die wohl wichtigste Erkenntnis: Der Vergleich mit den Trendwenden nach den großen Abstürzen wie dem Platzen der Technologieblase 2001 bis 2003, der Finanzkrise von 2008 bis 2009 und dem Coronacrash 2020 legt die Vermutung nahe, dass wir in diesem Börsenjahr noch nicht den Tiefpunkt gesehen haben.

Folgende fünf Lehren aus der 34-jährigen Dax-Historie können dabei helfen, die Lage an den Börsen einzuordnen:

