Dax-Prognosen 15.500 statt 17.000 Punkte: Banken senken ihre Dax-Prognosen um neun Prozent

Frankfurt Erneut haben Meldungen über Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende des Kriegs die Börsenkurse steigen lassen. Vor knapp zwei Wochen hatten die Börsen ihr bisheriges Jahrestief erreicht. Banken und Fondshäuser haben dennoch ihre Prognosen für die Aktienindizes gesenkt. Die ursprünglichen Kursziele für das laufende Jahr sind in weite Ferne gerückt.

Laut einer aktuellen Umfrage des Informationsdienstes Bloomberg gehen Banken im Schnitt davon aus, dass der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 Ende des Jahres bei 4250 Punkten stehen wird. Das neue Ziel liegt aber gut siebeneinhalb Prozent unter dem Kursziel von 4600 Punkten, das die Banken vor dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine ausgerufen hatten.

Für den breiten Stoxx Europe 600, in dem auch die an der Börse boomenden Rohstoffkonzerne eine große Rolle spielen, sind die Prognosesenkungen weniger deutlich. Hier haben Banken ihre Kursziele im Mittel um vier Prozent auf knapp 500 Punkte gesenkt.

Für den Dax fielen die Prognosesenkungen besonders deutlich aus. Im Dezember rechneten Strategen im Schnitt noch damit, dass der deutsche Leitindex bis Ende 2022 auf 17.000 Punkte steigt – seither haben sie ihre Prognosen um neun Prozent auf durchschnittlich 15.500 Punkte gesenkt.

Belastung für die Wirtschaft

Abgesehen von der unmittelbaren Bedrohung durch den Krieg in Europa sind es die wirtschaftlichen Folgen, die Strategen skeptisch machen. Die Gemengelage aus den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen, neuen Spannungen in den Lieferketten und höherer Inflation bei einer gleichzeitig restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken dämpft die Aussichten für die Wirtschaft.

Die US-Notenbank Fed hat in der vergangenen Woche erstmals seit 2018 die Leitzinsen erhöht und für das laufende Jahr noch sechs weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduziert ihre Anleihekäufe deutlicher als erwartet, und eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr ist möglich. Die Notenbanken sind in einem Dilemma: Auf der einen Seite müssen sie die Inflation bekämpfen, auf der anderen Seite laufen sie Gefahr, durch eine zu restriktive Geldpolitik die Wirtschaft noch weiter zu bremsen.

Rezession: Europa ist besonders betroffen

Ökonomen haben jedenfalls ihre Prognosen für die Entwicklung der Wirtschaft deutlich gesenkt. Besonders betroffen davon ist Europa. Peter Oppenheimer, Aktienchefstratege bei Goldman Sachs, erklärt das damit, dass die europäische Wirtschaft stärker auf Rohstoffimporte vor allem bei Öl und Gas angewiesen ist. Daher sei in Europa sogar eine Rezession möglich, also eine an zwei Quartalen hintereinander schrumpfende Wirtschaft.

Entsprechend ist Europa an der Börse in der Gunst der Investoren deutlich gesunken. Das zeigt auch die jüngste Umfrage der Bank of America unter rund 300 Portfoliomanagern bei Fondshäusern, Versicherern, Banken, Pensionskassen, Hedgefonds und Unternehmen, die zusammen rund eine Billion Dollar verwalten. Demnach waren zuletzt unter dem Strich 18 Prozent der Fondsmanager in europäischen Aktien untergewichtet, hielten also weniger europäische Aktien, als es die Benchmarks für ihre jeweiligen Häuser vorgaben.

Investoren ziehen Geld aus Europa ab

Das ist ein drastischer Wandel: Im Februar hatten die Investoren europäische Aktien im Schnitt noch zu 30 Prozent übergewichtet. Das zeigt sich auch in den Kapitalflüssen deutlich. Allein aus Fonds für europäische Aktien flossen in der ersten Märzwoche laut Datenanbieter EPFR rekordhohe 13,5 Milliarden Dollar ab. Und noch hat sich die Lage nicht beruhigt: In der vergangenen Woche zogen Investoren aus europäischen Aktienfonds immer noch mehr als drei Milliarden Dollar ab.

Bis zum Jahresende sehen Banken aber immerhin trotz der gesenkten Prognosen noch Luft nach oben für die Börsen. Das neue Ziel im Euro Stoxx 50 entspricht einem Kurspotenzial von rund neun Prozent. Für den Stoxx Europe 600 liegt die durchschnittliche Prognose sogar zehn Prozent und im Dax immerhin siebeneinhalb Prozent über dem aktuellen Kurs.

Die Richtung, die Banken mit ihren Prognosen vorgeben, ist dabei wichtiger als die genauen Punkt-Prognosen für die Stände an den Aktienmärkten zum Jahresende. Diese Prognosen ändern sich im Jahresverlauf meistens – abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Von daher ist es gut möglich, dass die Banken ihre Prognosen noch weiter senken – oder auch anheben.

Prognosen mit vielen Fragezeichen

Denn mit Blick auf die Kriegswirren sind diese Prognosen besonders unsicher. Sven Streibel, Aktienstratege bei der DZ Bank, räumt ein: „Die möglichen Auswirkungen auf die Konjunktur, insbesondere in Europa und Deutschland, sind immer noch schwer zu prognostizieren.“

Für die DWS sind hier die Inflationsraten ein Knackpunkt. Wie stark die Teuerungsrate aufgrund der höheren Energiepreise noch steige, sei sehr ungewiss und hänge unter anderem von der Unterbrechung der Energielieferungen ab, heißt es aus dem Fondshaus.

Wichtig zu wissen ist für Anlegerinnen und Anleger außerdem: Auch wenn Strategen unter dem Strich bis Jahresende noch Chancen für steigende Kurse sehen, drohen wohl zunächst erneut Rückschläge. Craig Erlam, Marktstratege beim Broker Oanda, traut der bisherigen Erholung an den Börsen jedenfalls nicht, da die Kämpfe in der Ukraine unvermindert anhalten. Auch Laurent Denize, Chefanlagestratege von Oddo BHF Asset Management, ist sich sicher: „Es ist noch zu früh, um Chancen zu nutzen.“

Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktstrategie bei der Baader Bank, sieht Chancen für eine nachhaltige Erholung der Börsen erst dann, wenn zwischen Russland und dem Großteil der übrigen Welt „der schädliche Kreislauf aus Sanktionen und Gegensanktionen durchbrochen wird“. Das sei jedoch noch nicht abzusehen. Nach Meinung der DWS werden die Sanktionen gegen Russland „noch lange bestehen bleiben“.

Dax: „Noch keine Eskalation eingepreist“

Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege bei der DWS, ist skeptisch. Dass Europas Aktien nur wenig unter dem Niveau der Zeit vor dem russischen Einmarsch liegen, preise keine weitere Eskalation des Kriegs ein.

Zunächst drohen also noch eine Menge Unsicherheiten für die Börsen. Doch Strategen sind sicher, dass auch wieder bessere Zeiten kommen werden. „Es wird Investitionsprogramme geben, und die sind gut für die Wirtschaft und damit für Aktien“, meint Philip Gisdakis, Chefanlagestratege bei der Hypo-Vereinsbank. Mit einem Kursziel von 16.500 Punkten für den Dax gehört die Muttergesellschaft Unicredit zu den optimistischeren Häusern.

Die DZ Bank ist mit einem Dax-Kursziel von 16.000 Punkten ebenfalls zuversichtlicher als andere Banken. Stratege Sven Streibel begründet dies damit, dass die Gewinnerwartungen für die Unternehmen zwar gesunken, aber nicht eingebrochen sind. Die aktuellen kriegsbedingten Risikoprämien an den Aktienmärkten sollten sich von daher wieder auflösen, sobald die Lage merklich entschärft wird.

