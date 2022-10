Mit der Digitalisierung werden viele Aufgaben in der Finanzabteilung automatisiert. Die Mitarbeiter kümmern sich stärker um die Interpretation von Zahlen.

Mitarbeiter sollen durch automatisierte Prozesse entlastet werden, müssen aber auch neue Prozesse erlernen. (Foto: Imago/Westend61) Digitaler Arbeitsplatz

Köln Kärcher ist ein traditionelles Familienunternehmen, das offen für neue Ideen ist. Ehemals Zulieferer für die Luftfahrtindustrie hat sich das Unternehmen auf Reinigungsgeräte spezialisiert. Eine Säule für die Weiterentwicklung ist die Digitalisierung: „Dies ist schlicht und ergreifend der größte Effizienztreiber im Unternehmen“, sagt Stefan Patzke, Vorstand Finanzen und IT bei der Alfred Kärcher SE & Co. KG mit Sitz in Winnenden in Baden-Württemberg.

Auch in der Finanzabteilung hält die Digitalisierung Einzug. „Wir wollen weg von dem klassischen Silodenken und intensivieren die bessere, digitalisierte Vernetzung der Finanzabteilung mit anderen Bereichen“, erklärt Patzke. Der Fachbegriff für die Digitalisierung der Finanzabteilung lautet Digital Finance. Ein wesentliches Ziel dabei ist, Prozesse zu vereinfachen und so weit wie möglich zu automatisieren. Ein weiteres: mehr Daten auszuwerten und diese so aufzubereiten, dass die Geschäftsführung bessere Entscheidungen treffen kann.

